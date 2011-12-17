صرفه جویی 20 میلیارد تومانی هزینه بیماریهای ژنتیک در فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فرامرزی افزود: با اجرای برنامه پیشگیری از بروز بیماری‌های ژنتیک شامل تالاسمی ماژور فنیل کتونوری و کم کاری مادرزادی تیروئید، از ابتدای سال گذشته تا پایان مهرماه جاری از بروز188 مورد تالاسمی ماژور و شش مورد بیماری فنیل کتونوری(PKU) در استان فارس پیشگیری شد.

وی تصریح کرد: در همین راستا 165 نوزاد مبتلا به کم کاری مادرزادی تیروئید نیز شناسایی شدند و پیش از بروز عقب‌ماندگی ذهنی تحت درمان و مراقبتهای لازم قرار گرفتند.

مدیر گروه بیماریهای غیر واگیر دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار داشت: این پیشگیریها با انجام آزمایشهای قبل از ازدواج، تشخیص قبل از تولد و غربالگری نوزادان در بدو تولد با صرف هزینه حدود 300 میلیون تومان امکان پذیر شده در حالی که در صورت بروز این بیماری‌ها حداقل 20 میلیارد تومان باید صرف هزینه های درمانی و مراقبتی این افراد می‌شد.

فرامرزی ادامه داد: بر اساس برآورد هزینه اعلام شده از وزارت بهداشت به ازای هر سال 10 میلیون تومان صرف هزینه های درمانی و مراقبتی هر بیمار تالاسمی ماژور می‌شود و همچنین هزینه نگهداری ماهانه هر بیمار مبتلا به(PKU) که با عقب‌ماندگی ذهنی متوسط تا شدید مواجه باشد در مراکز نگهداری دولتی حداقل 300 هزار تومان است که با توجه به توصیه های متخصصان و انجام آزمایش‌های قبل از ازدواج، تشخیص قبل از تولد و غربالگری نوزادان در بدو تولد می‌توان با هزینه ای کمتر در راستای پیشگیری اقدام کرد.

وی بیان کرد: برآورد صورت گرفته از هزینه های مورد نیاز بیماران ذکر شده فقط مربوط به هزینه های درمان و مراقبت است در حالیکه تبعات روحی و روانی و ساعات کار از دست رفته در نظر گرفته نشده و با توجه به هزینه صرف شده در این پیشگیریها که حدود 300 میلیون تومان بوده به این نتیجه می‌رسیم که هزینه اثر بخشی برنامه های فوق که منجر به پیشگیری شده در حد بسیار مطلوبی است.