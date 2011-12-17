کاشیهای گنبد مدرسه تاریخی چهارباغ در حال فرو ریختن است

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه تاریخی چهارباغ آخرین بنای باشکوه دوران صفوی در اصفهان است که برای تدریس به طلاب علوم دینی در زمان شاه سلطان حسین، آخرین پادشاه صفوی، از سال ۱۱۱۶ تا ۱۱۲۶ هجری قمری ساخته شده است.

به اعتقاد بسیاری از کارشناسان عرصه میراث فرهنگی از نظر تناسب معماری و زیبایی، طرح کاشی کاری گنبد مدرسه چهارباغ پس از مسجد شیخ لطف الله قرار دارد زیرا انواع مختلفی از فنون کاشی کاری در آن به کار رفته که مجموعه آن بر شکوه،‌عظمت و زیبایی این گنبد تاریخی چند صد ساله می‌افزاید و همچنین از کاشی‌کاری‌های به کار رفته در این مدرسه به عنوان "موزه کاشی کاری اصفهان" یاد می‌کنند زیرا هنرهای مختلفی چون هفت‌رنگ، معرق، گره‌سازى، پیلى و معقلى بکار رفته است . .

در هر صورت کاشی کاری گنبد مدرسه چهارباغ در نوع خود از بی نظیرترین بناهای تاریخی به شمار می‌رود که لازم است در این خصوص توجه جدی باشد.

اما متاسفانه بی‌توجهی دستگاه‌های متولی در نهایت زمینه تخریب کاشی‌های گنبد این مدرسه تاریخی را به همراه داشته، البته هر چند که این کاشی‌ها مربوط به عصر صفوی نیست اما بی توجهی به نگهداری و تردد وسائل نقلیه در حاشیه این بنای تاریخی در نهایت خستگی کاشی‌ها و فرو ریختن آن را به همراه داشته است.

به گزارش مهر در حال حاضر یک و نیم متر در یک متر از کاشی‌های گنبد مدرسه چهارباغ فرو ریخته و بخش زیادی از کاشی‌ها نیز طبله کرده و هر لحظه امکان فرو ریختن آن وجود دارد.

در این خصوص رئیس شورای بازار هنر به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه سازمان میراث فرهنگی آنگونه که باید و شاید توجهی به بناهای تاریخی واقع در این محدوده ندارد.

اسد الله شاه میوه ادامه داد: گنبد مدرسه چهارباغ از سالها پیش دچار مشکل بود که کسی به آن توجه نمی‌کرد و این وضعیت در خصوص بازار تاریخی هنر نیز وجود دارد چنانچه وقتی به بام این بازار تاریخی قدم می‌گذاری متوجه عمق فاجعه خواهیم شد.

شاه‌میوه اظهار داشت: در بارندگیهای اخیر سقف و بام بسیاری از مغازه‌ها دچار مشکل شد چنانچه به جای اینکه باران از ناودانها خارج شود از سقف این بازار تاریخی خارج می‌شد و نامه نگاری‌های انجام شده در این خصوص نیز بدون نتیجه ماند.

همچنین در خصوص وضعیت سقف مدرسه چهارباغ حسن مقضی که سالها پیش مرمت این گنبد تاریخی را انجام داده به خبرنگار مهر گفت: هر تخریبی که در بناهای تاریخی ایجاد می‌شود به یک دلیل نیست.

وی گفت: به طور مثال گنبد مسجد امام از موضوع خاصی رنج می‌برد و مداوای متفاوتی نسبت به گنبد مدرسه چهارباغ را می‌طلبد.

مقضی با اشاره به اینکه تردد ماشین و وسائل نقلیه سنگین برای بناهای تاریخی به عنوان سمی مهلک و زیان آور تلقی می‌شود، تصریح کرد: متاسفانه تردد روزانه وسائل نقلیه در کنار این مدرسه تاریخی از جمله مسائلی است که به این بنای تاریخی صدمه زیادی وارد کرده است.

این مرمت‌گر بناهای تاریخی در ادامه سخنان خود به تردد اتوبوس‌های شرکت واحد و .... در کنار این مدرسه نیز اشاره کرد و یادآور شد: این ترددها و آلودگی‌های صوتی از دلایل اصلی ریزش این کاشیها به شمار می‌رود.

مقضی در بخش پایانی سخنان خود در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه سن مرمت کاشی‌هایی که اخیرا مرمت شده را چند سال می‌داند، گفت: این کاشی‌ها نزدیک به 17 سال پیش مرمت شد که با توجه به شرایطی که در آن به سر می‌برد نیازمند مرمتی مجدد بود.

گزارش: محمد قاسمی

عکس: احسان خسروی