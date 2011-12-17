انتشار مجله از سوی محمد خاتمی/ پای فامیل خاوری هم به اختلاس باز شد

به گزارش سرویس ویژه مهر، سایت‌های خبری هر روز خبرهای گوناگونی را منتشر می‌کنند که برخی از آنها صرفا در حد شنیده‌هاست و ممکن است چندان مبنای محکمی نداشته باشد. در عین حال برخی از خبرهای امروز شنبه 26 آذر ماه 1390 برای اطلاع خوانندگان مرور می‌شود:

انتشار مجله از سوی محمد خاتمی

باشگاه خبرنگاران به نقل از ترند نیوزنوشت:اولین شماره از مجله خاتمی که "آیین گفتگو" نام دارد با سردبیری "هادی خانیکی" انتشار یافت.این مجله در اولین شماره خود به پوشش موضوعات فرهنگی،اجتماعی پرداخته ا ست. از دیگر نکات برجسته این مجله می توان به مقاله ای به قلم محمد خاتمی اشاره کرد.

آیت‌الله امجد به تهران بازگشت

آیت‌الله شیخ محمود امجد پس از سفری حدود شش ماهه به ایران بازگشت. به گزارش جهان نیوز، وی پس از انتخابات سال ۸۸ درس اخلاق خود را در تهران تعطیل و تیرماه امسال ابتدا به روسیه و سپس مالزی سفر کرده بود. آیت الله امجد در مالزی یک حسینیه در اختیار داشت و سخنرانی های اخلاقی خود را در آنجا ادامه می داد.

برخی انتقادات تند این استاد اخلاق به مسئولان اجرایی سبب شد که رسانه های اپوزیسیون با پوشش اظهاراتش، وی را مخالف نظام تلقی و این چنین ادعا کنند که او برای پیگیری آشکار اعتراضاتش به مالزی آمده است. برخی رسانه های ضدانقلاب حتی ادعا کردند که وی به ایران برنمی گردد!

پای فامیل خاوری هم به اختلاس باز شد

تعامل نیوز نوشت: پس از دستگیری مدیر عامل گروه آریا و اعترافات وی،روابط افراد زیادی با این پرونده فساد مالی مشخص شد. در این میان خواهر زاده محمودرضا خاوری، مدیرعامل فراری بانک ملی ایران نیز، با دریافت 100 میلیارد تومان به عنوان یکی از اصلی ترین متهمان،مطرح است. وی که از معتمدین خاوری محسوب می شد به دلیل تفاوت نام خانوادگی اش به راحتی توانست مبنای دریافت پول از گروه آریا، برای تسهیل فعالیت های این گروه شود. این فرد هم اکنون در بازداشت به سر می برد.

فائزه هاشمی:الگوی انقلاب‌های منطقه جنبش سبز است!

فائزه هاشمی در حاشیه نشست تخصصی خاورمیانه و چشم انداز حکومت های مردم سالار با بیان اینکه خیزش های مردمی در منطقه و شمال آفریقا، بیداری اسلامی نیست به سایت خبری جهان گفت: این خیزش ها و اعتراضات مردمی نه تنها الگو گرفته از انقلاب اسلامی نیست بلکه به نظرم الگوی این مردم جنبش سبز ایران است. وی در ادامه با بیان اینکه مردم کشورهای مصر و تونس و سایر کشور های مسلمان منطقه خواهان اسلام ترکیه ای هستند و اسلام ایرانی را قبول ندارند افزود: مگر جمهوری اسلامی ایران در طول این ۳۳ سال چه دستاوردی داشته که کشورهای دیگر بخواهند از ایران الگو برداری کنند. مردم این کشورها اسلام ترکیه را می خواهند که به حجاب و پوشش زنها کاری ندارد!

فشار جریان انحرافی برای برکناری فرزند شهید



فردا نیوز در خبری آورده : یکی از مسئولان فرودگاه امام خمینی با فشار جریان انحرافی برکنار می شود. شنیده ها حاکی از آن است که فرزند شهید دادمان که مدیر یکی از بخشهای عمرانی فرودگاه بین المللی امام خمینی است با فشار جریان انحرافی برکنار می شود. لازم به ذکر است که فشارها از سوی این جریان مسبوق به سابقه بوده و طی چند وقت اخیر نیز بسیاری از مسئولان دولتی به خصوص در فرمانداری ها و استانداری های سراسرکشور، بنا بر توصیه اعضای این جریان از کنار گذاشته شده اند.

اکبر گنجی:حرف دل ما را نوری‌زاد می‌زند

جهان نوشت:اکبر گنجی، از فعالان پناهنده اپوزیسیون، به تمجید ویژه از محمد نوری زاد پرداخت و نامه های او را شجاعانه خواند وافزود: نوری زاد سخنی برای اپوزیسیون باقی نمی گذارد تا بیان کند. به کلیه وبسایت های سیاسی بنگرید، همه در انتظار نامه بعدی او هستند تا انتشارش دهند.

ایجاد واحد نظامی جدید در اسرائیل برای عملیات علیه ایران

سایت خبری عصر ایران به نقل از روزنامه الحیات چاپ لندن نوشت: ارتش اسرائیل اعلام کرد واحد نظامی جدیدی را به نام "مقر در عمق" ایجاد کرده است که ماموریت آن برنامه ریزی برای انجام عملیات در اهداف دور برد و خارج از مرزها و مقابله با آنچه که خطرات ایران و انتقال سلاح از ایران به لبنان و غزه توصیف می شود است. شای افیطال افسر ارتش اسرائیل نیز برای فرماندهی این واحد انتخاب شده است . این فرد، دوست شخصی وزیر دفاع اسرائیل است که در کنار او یکصد نفر از افسران ارتش اسرائیل نیز فعالیت خواهند کرد.

مخالفت دولت بحرین با تصرف سفارت ایران

سایت خبری الف به نقل از شبکه العالم نوشت : دولت بحرین در نامه ای به پارلمان این کشور، با درخواست نمایندگان برای تصرف زمین و ساختمان سفارت ایران از سوی دولت و تحویل آن به یکی از وزارت خانه ها یا نهادهای دولتی مخالفت کرد. دولت بحرین در این نامه به پارلمان گفته است که اقدامات سفارت ایران برای تملک قطعه زمین اختصاص یافته کاملا صحیح و طبق قوانین متداول در همان زمان صورت گرفته، و این فعالیتها و مالکیت این قطعه زمین بصورت مکتوب ثبت شده است.

اکونومیست: تورم ایران به 17.8 درصد می‌رسد

سایت خبری فرارو درخبری آورده :واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه نوامبر 2011 خود نرخ تورم ایران در سال گذشته را 10.1 درصد برآورد و پیش‌بینی کرد که این شاخص در سال جاری افزایش زیادی داشته و به 17.8 درصد خواهد رسید. به اعتقاد این واحد اقتصادی، نرخ تورم ایران در سال جاری بالاترین میزان از سال 87 بوده و انتظار می‌رود که از سال آینده روند نزولی در پیش بگیرد. این موسسه حذف یارانه‌ها را دلیل اصلی نرخ تورم بالای ایران در سال جاری عنوان کرده و می‌گوید: حذف یارانه‌ها به افزایش شدید بهای سوخت، برق و آرد شده است.

معبد لوتوس در سواحل مازندران

به گزارش ندای انقلاب فرقه ضاله بهائیت که یکی از عمده ترین شگردهای آن حضور در صحنه هی فرهنگی است در اقدامی جدید سواحل تفریحی مازندران را هدف گرفته است. شنیده شده به تازگی یک مرکز تفزیحی متعلق به عناصر این فرقه که شکلی شبیه به معبد داشته با نام لوتوس در حال ساختن می باشد.

ثبت نام حداکثری کاندیداهای اصولگرایان برای شرکت در انتخابات مجلس

سایت خبری مشرق نوشت : ارزیابی یک نهاد نظارتی نشان می دهد از مجموع سه هزار و 250 نفری که تاکنون برای شرکت در انتخابات اعلام حضور کرده اند و ثبت نام شان تقریبا قطعی شده است 58 درصد اصولگرا، 26 درصد اصلاح طلب و 16 درصد مستقل هستند.

صدا خفه کن بانک خصوصی

مشرق در خبر دیگری آورده : یکی از بانک های خصوصی که با تخلفات آشکار تأسیس شده برای جلوگیری از فضاسازی رسانه ای اقدام به ارسال هدایایی به رسانه ها نموده است. یکی از مدیران این بانک که ارتباط نزدیکی با جریان انحرافی دارد مدعی شده تابلوفرش های میلیونی و آگهی های ما به مطبوعات ،خبرگزاری ها و سایت های خبری، صدای آنها را خفه کرده است. در حال حاضر از سوی نهادهای نظارتی اجازه تأسیس شعب جدید از این بانک گرفته شده است.

اعلام آمادگی وزارت نفت برای خروج از پایتخت

به گزارش مشرق نیوز رستم قاسمی وزیر نفت در جلسه ای به مسؤولان ارشد دولتی اعلام کرده این آمادگی را دارد که با واگذاری ساختمان های وزارت نفت اکثر قریب به اتفاق کارمندان خود را از تهران خارج نماید و خود وی هم تنها برای شرکت در جلسات هیئت دولت به تهران بیاید.