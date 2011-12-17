دبیرخانه همایش سردار علیمردان خان بختیاری تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هوشنگ دادور در نشست شورای فرهنگ عمومی این شهرستان با اشاره به اقدامات انجام گرفته در راستای برگزاری این همایش اظهار داشت: علیمردان‌خان بختیاری از دلاورمردان خطه بختیاری است که حرکات دینی و مذهبی بسیار ارزشمندی در راستای مبارزه با طاغوت در دوران پهلوی از خود نشان داد.

وی افزود: با توجه به سوابق مبازراتی سردار علیمردان خان در مبارزه با استبداد رضاخانی و همچنین بنا بر ضروررت شناسایی و معرفی مفاخر دینی و مذهبی از این قبیل، دبیرخانه همایش، در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهرنگ تشکیل و شروع به کار کرده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهرنگ گفت: دبیرخانه این همایش واقع در اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کوهرنگ آماده دریافت نظرات و پیشنهادات علاقمندان است.

دادور بر ضرورت برگزاری همایشهای مفاخر دینی و مذهبی این شهرستان تاکید کرد و افزود: شناسایی مفاخر دینی و مذهبی و معرفی آنها به نسل جوان می‎تواند گام مهمی در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن باشد.