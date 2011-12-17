تحول بنیادین در نظام آموزش و پرورش امری اجتناب ناپذیر است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوید ادهم روز شنبه در همایش تجلیل از برترینهای پژوهشی آموزش و پرورش استان البرز گفت: امروز برای اولین بار چه در دوران قبل از انقلاب و چه بعد از آن شاهد فلسفه تعلیم و تربیت و نظام آموزشی مدرن و نوین، و نگاهی ژرف به مقوله پژوهش در کنار آموزش هستیم.

وی افزود: نگاه به پژوهش از منظر گسترش فرهنگ تحقیق در نسل جوان و تربیت نسلی پرسشگر در جامعه نگاه ویژه آموزش و پرورش به مقوله پژوهش است که منحصر به این نهاد بوده و نظام اموزشی نوین به خوبی به آن پرداخته است.

این مسئول تصریح کرد: جایگاه فرهنگیان برابر با پژوهشگران و محققان بوده و فرهنگیان هرگز نباید تنها به آموزش توجه کنند، بلکه در همه حال باید به عنوان یک محقق با علم روز اشنا بوده و در مقام پژوهشگر سعی در افزایش دانسته های خود داشته باشند.

دبیر کل شورای عالی آموزش و پرورش، ایجاد تحول بنیادین در نظام آموزشی را امری اجتناب ناپذیر عنوان کرد و گفت: عدم توجه به فلسفه تربیت اسلامی، کاستی در همپائی با تحولات محیطی جامعه، کاستی در تعلیم و تربیت نیروهای جامعه و ضعف در پاسخگوئی به نیازهای انقلاب اسلامی از جمله ویژگیهای نظام فعلی آموزش و پرورش بود که نیاز به تحول را ملزم کرد.

نوید ادهم، فرایند تدوین سند تحول راهبردی نظام تربیتی و آموزشی را مشتمل بر، بررسی ویژگیهای انسان مطلوب در نظام اموزش و پرورش، بررسی روند تحولات آموزش و پرورش در سالهای بعد از انقلاب اسلامی، بررسی بنیادهای جامعه شناختی سند ملی ، تدوین چارچوب فلسفی و دینی و همچنین تدوین الگوی نظری، عنوان کرد و گفت: امیدواریم با اجرای این سند تحول در نظام آموزشی، شاهد شکل گیری آموزشی مبتنی با آموزه های دینی، منویات رهبری مطابق با ارزشهای اسلامی باشیم.

وی، تحول بنیادین آموزش و پرورش را تحولی عمیق و نظام مند دانست و گفت: علیرغم همه تلاشها و دستاوردهای اموزش و پرورش، نیاز به یک تحول این چنینی برای پاسخگوئی به نیازهای جامعه در سطح ملی و بین المللی به وضوح احساس میشد که خوشبختانه با امضای سند تحول بنیادین توسط رئیس جمهور، گامی بلند در جهت رفع نیازها در این مقوله برداشته شد.