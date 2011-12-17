100 باشگاه فعال پینت بال در کشور وجود دارد

حمید نیک پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نزدیک به دو هزار ورزشکار در این رشته ساماندهی شده و در رقابتهای حرفه ای با هم رقابت دارند.

وی اظهار داشت: در بعد همگانی بسیاری از باشگاههای فعال پذیرای هزاران تماشاچی هستند.

نیک پور، از جذابیت و استقبال جوانان از پینت بال به عنوان فاکتوری مهم برای رشد این رشته نام برد و گفت: با وجود اینکه از تاسیس و راه اندازی پنت بابل نزدیک به 10 سال می گذرد اما این رشته در بخش های همگانی، قهرمانی و زیرساختها توانسته به رشد قابل توجهی دست پیدا کند.

نیک پور در خصوص فعالیتهای قهرمانی فدراسیون پینت بال از تیم ملی ایران به عنوان قهرمان بلامنازع این رشته در آسیا نام برد و اظهار داشت: در مسابقاتی که در مالزی برگزار شد، تیم داتیس، قهرمان دوره گذشته لیگ برتر به این کشور اعزام و توانست عنوان نخست آسیا، سومی جهان و جام ملتهای آسیا را برای ایران به ارمغان بیاورد.

وی در خصوص جایگاه ایران در رشته پینت بال اظهار داشت: ایران حرف اول را در آسیا می زند و در جهان تیمهای آمریکا، روسیه، فرانسه و آلمان در صدر قرار دارند.