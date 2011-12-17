به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی رحمتی پس از برتری 2 بر صفر استقلال مقابل نفت تهران با بیان این مطلب افزود: دیدار بسیار سنگین و نفسگیری بود و ما توانستیم با ارائه یک بازی خوب و منطقی سه امتیاز آن را کسب کرده و نیم فصل اول را با صدرنشینی به پایان برسانیم.

دروازه بان تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: نفت هم تیمی جوان بود که دوندگی بسیاری داشت و در برخی از دقایق بازی ما را آزار داد.

وی در خصوص جدایی فرهاد مجیدی از استقلال گفت: غیبت مجیدی در نیم فصل دوم مطمئنا بی تاثیر نخواهد بود و ما باید جایگزینی مناسب برای وی داشته باشیم. مجیدی بازیکن بزرگی است و همیشه دلش با استقلال است اما این جدایی اجباری است و او ناچار است استقلال را ترک کند.

رحمتی در خصوص اتفاقات پیش آمده در دقایق پایانی بازی نفت تهران - استقلال و اینکه آیا بین بازیکنان دو تیم درگیری بوجود آمده بود، گفت: مطمئنا باشید درگیری وجود نداشته و این از هیجانات فوتبال است و هیچ اتفاقی که بخواهد بازیکنان را آزرده خاطرکند، پیش نیامد.

دروازه بان تیم استقلال تهران در پایان از تمامی هوادارانی که در نیم فصل و در سرما و گرما این تیم را مورد تشویق قرار دادند تشکر کرد و ادامه داد: امیدوارم بتوانیم با قهرمانی در پایان فصل جبران زحمات این عزیزان را کرده باشیم.