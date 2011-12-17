گروه پیشگامان و دانشگاه یزد تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه ای با حضور مدیرعامل گروه پیشگامان، مدیر مرکز آموزش و تحقیقات گروه پیشگامان و رئیس دانشگاه یزد گروه پیشگامان و دانشگاه یزد در زمینه راه اندازی ارائه خدمات RFID در دانشگاه یزد تفاهم نامه امضاء کردند و دو طرف بر گسترش همکاری ها تأکید کردند.

در این دیدار معاون پژوهشی دانشگاه یزد ضمن خیر مقدم گزارشی از روند ارائه این تفاهم نامه و پیشنهادات ارائه شده با حضور مدیر مرکز آموزش و تحقیقات گروه پیشگامان ارائه و از رویکرد خوب گروه پیشگامان در این زمینه قدردانی کرد.

در این نشست ضمن امضای تفاهم نامه، مدیرعامل گروه پیشگامان کویر یزد ضمن مثبت ارزیابی کردن این تفاهم نامه پیشنهاد راه اندازی دانشگاه الکترونیکی را ارائه داد و اعلام آمادگی کرد زیرساخت های این کار از سوی شرکت تعاونی پیشگامان انجام خواهد شد.

مدیر عامل شرکت تعاونی پیشگامان از اختصاص دو درصد درآمدهای این گروه به فعالیتهای پژوهشی خبر داد و ابراز امیدواری کرد: از دانش استان در این زمینه استفاده شود و زمینه تبدیل استان یزد به قطب IT کشور فراهم شود.

رضایی نژاد امضای این تفاهم نامه را برای رشد دانشگاه و صنعت و همچنین اهداف این گروه مفید دانست.

رئیس دانشگاه یزد از همکاری گروه پیشگامان با این دانشگاه تشکر کرد و گفت: تعامل بین این دو مجموعه در راستای رشد فعایتهای پژوهشی در استان حیاتی و راهگشاست.

بر اساس تفاهم صورت گرفته مرکز آموزش و تحقیقات گروه پیشگامان یک آزمایشگاه مجهز در زمینه تحقیقات تکنولوژی RFID برای تحقیقات علمی در اختیار دانش پژوهان در دانشگاه یزد تاسیس می کند.