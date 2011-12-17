125 کلاس درس در شهرستان روانسر نوسازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال صفری، ظهر شنبه در دیدار به مدیر آموزش و پرورش شهرستان روانسر گفت: برای تجهیز و توسعه هنرستان کشاورزی شهرستان روانسر اعتباری بالغ بر 12 میلیارد و 150 میلیون ریال نیاز داریم.

فرماندار شهرستان روانسر تاکید کرد: طی دو سال گذشته بیش از 4 میلیارد ریال برای این هنرستان هزینه شده که در حال حاضر 75 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

صفری افزود: از محل اعتبارات تخریب و بازسازی مدارس در 5 سال گذشته تاکنون بیش از 125 کلاس درس با اعتباری بالغ بر 42 میلیارد و 700میلیون ریال در این شهرستان نوسازی شده است.

در ادامه مدیر آموزش و پرورش روانسر نیز با اشاره به اینکه از 157 واحد آموزشی این شهرستان در 145 واحد آموزشی انجمن اولیا و مربیان فعال است، گفت: برای آگاهی بخشی و افزایش ارتقا دانش و مهارت پدران و مادران در خصوص مسائل دینی، تربیتی، اخلاقی و اجتماعی دانش آموزان طرح آموزش خانواده در 40 آموزشگاه شهری و روستایی در حال اجراست.

رحیم کرمی افزود: 26 آموزشگاه روانسر از کانکس استفاده می کنند و 16 آموزشگاه دیگر نیز به کانکس نیازمند است.

وی در پایان با اعلام اینکه تمامی هنرستان های فنی وحرفه ای و کاردانش شهرستان روانسر هوشمندسازی می شوند، تصریح کرد: در سال تحصیلی جاری بیش از ۱۹ مدرسه در شهرستان روانسر برای هوشمندسازی انتخاب شده اند.