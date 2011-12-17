برج میلاد بهترین سازه برای مدیریت بحران مخابراتی در هنگام وقوع زلزله است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرحسین عزیزیان کارشناس ارشد ICT است گفت: برج میلاد تهران از همان ابتدا با هدف نخست فعالیت های مخابراتی و پوشش دهی شبکه های تلویزیونی در شهر تهران شکل گرفته است.

وی افزود: با توجه به اینکه برج میلاد تهران از استحکام بسیار زیادی در برابر زلزله برخوردار است، می تواند به یکی از مراکز مهم ارتباطات در موقع رخ دادن زلزله در تهران تبدیل شود،زیرا سایر دکل های مخابراتی قطعاً در موقع بروز زلزله تخریب و این امر موجب قطع شدن ارتباطات در شرایط بحرانی می شود.

عزیزیان ادامه داد: اما با توجه به اینکه برج میلاد تهران در برابر زلزله تا هشت ریشتر مقاوم است، این امکان است که در مرکز دیتا سنتر برج، شرایطی را برای مدیریت بحران مخابراتی ایجاد کرد تا در صورت وقوع زلزله همه ارگان ها و نهادهایی که وظیفه خدمت رسانی به مردم را دارند از این مرکز با یکدیگر در ارتباط باشند.