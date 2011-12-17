نذرهای مردمی در مشهد به سمت پذیرایی از زائرین سوق داده شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام رضا سرور رضوی در بازدید از فرهنگسرای زیارت مشهد به توضیح بیشتری درباره برخی نذورات مردمی پرداخت و بیان کرد: در استجابت حوائج خود نذر کنیم مدت کوتاهی زائرین امام هشتم(ع) را در منازل خود اسکان دهیم، این کار باعث می شود که هم از ثواب میزبانی زائر امام هشتم(ع) بهره مند شویم و هم اینکه دیگر نیازی نیست زائر امام رضا(ع) برای زیارت خود دغدغه اسکان و تغذیه داشته باشد.

وی افزود: از طرفی معضل کمبود فضای استقراری بر طرف شده و جلوی سوء استفاده برخی افراد سودجو در فصلهای ازدحام زائرین نیز گرفته خواهد شد.

وی با بیان اینکه گسترش فرهنگ زیارت نیازمند تعامل و همکاری همه جانبه طلاب و روحانیون بسیجی با فرهنگسرای زیارت است که از این بابت مرکز بسیج طلاب و روحانیون خراسان رضوی در راستای به کار گیری مبلغان فرهنگی در راستای گسترش فرهنگ زیارت در بین آحاد جامعه اعلام آمادگی می کند.

فرمانده مرکز بسیج طلاب و روحانیون خراسان گفت: فرهنگسرای زیارت باید نذورات و کمکهای مردمی را به سمت میزبانی از زائر امام هشتم(ع) سوق دهد، که گسترش این فرهنگ با همت مضاعف طلاب و مبلغین جوان امکان پذیر خواهد بود.

وی اذعان کرد: بخشی از طلاب و مبلغانی که با بسیج طلاب مرتبط و در سطح جامعه از مخاطبان خاص خود برخوردار هستند می توانند با توجیه و تبیین فرهنگ زیارت و مقبله با آسیبهای موجود، از این فرهنگ در جهت تقویت و استحکام معنوی جامعه استفاده کنند.

سرور، با ابراز تأسف از کم کاری مسوولین در ارتقاء فرهنگ زیارت ابراز کرد: با اعلام سیاست جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران شناخته شود و بارگاه منور رضوی به عنوان مرکز ایران موجب جلب توجه جهانیان شده و این پایگاه معنوی باعث گسترش معنویت در سطح کشور شود، متأسفانه خیلی دیر به فکر گسترش فرهنگ زیارت افتاده ایم.