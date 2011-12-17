پژوهشگران و نخبگان بخش کهریزک ری تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم ظهر شنبه در همایشی با عنوان "پژوهش مبنای تحول در آموزش و پروش" روز شنبه با حضور مسئولان شهری و منطقه ای، معلمان پژوهشگر، مؤلفان و نخبگان منطقه کهریزک برگزار شد.

رئیس آموزش و پرورش منطقه کهریزک دراین مراسم یاد دادن و اعطای تفکر منطقی به دانش آموزان را از مهمترین اهداف پژوهش در مدارس عنوان کرد.

ابوطالب حیدرزاده گفت: هیچ فردی بدون داشتن تفکرات منطقی نمی تواند زندگی کند و آموزش این مهارت فقط از طریق پژوهش امکان پذیراست.

وی افزود: نهادینه کردن فرهنگ پژوهش در نظام آموزش و پرورش نیازمند شکل گیری حلقه های پژوهشی در واحدهای آموزشی و کیفیت بخشی به مباحث پژوهشی است.

در این همایش چندین نفر از پژوهشگران فرهنگی منطقه به بیان نظرات خود درباره امر پژوهش پرداختند و از مؤلفان، نخبگان و پژوهشگران تجلیل به عمل آمد.