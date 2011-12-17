نشستهای علمی و تخصصی با رویکرد دینی در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خدیجه جعفری ‌اصل بعد از ظهر شنبه در جلسه مشترک کارگروه فرهنگی، اجتماعی و کارگروه بانوان و خانواده امور بانوان استان اظهار داشت: این برنامه ها به صورت مشترک با ادارات و دستگاه های اجرایی استان اجرا خواهد شد.

وی با اشاره به مشارکت نهادهای ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی استان در این نشستها اضافه کرد: تلاش می کنیم در این برنامه ها سه مؤلفه تحکیم بنیاد خانواده، تعمیق فرهنگ حجاب و عفاف، کاهش آسیبهای اجتماعی و رسیدگی به امور فرهنگی و بهینه سازی مدیریت امور خانواده مورد تاکید قرار گیرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اردبیل افزود: در همین راستا طرح ملی رحمت ویژه بانوان نیز با همکاری حوزه علمیه و بسیج جامعه زنان و هلال احمر در روستاها اجرا می شود.

وی از همکاری کارگروه کمیته حجاب و عفاف با تبلیغات اسلامی استان خبر داد و ابراز داشت: طرح "گل یاس" نیز که یک طرح مردمی است، تا پایان سال جاری در استان اجرایی خواهد شد.

جعفری اصل از اجرای طرح بهینه‌ سازی مدیریت امور زنان و خانواده و آموزش تخصصی امور بانوان فرمانداریها در اردبیل خبرداد و عنوان کرد: آموزش تخصصی مشاوران بانوان فرمانداریها و دستگاه‌های اجرایی با موضوع مدیریت امور بانوان و خانواده با یک هزار میلیون ریال اعتبار از دیگر برنامه‌های اجرایی طی سال جاری است.