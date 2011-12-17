10 تصویر؛ خانه ارواح فیسبوک!

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز، تحولات کشورهای عربی و عقب نشینی آمریکا از عراق بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ خانه ارواح فیسبوک!

روزنامه الشرق الاوسط امروز در کاریکاتوری به امن نبودن اطلاعات شخصی در شبکه اجتماعی فیسبوک اشاره دارد که در روزهای اخیر سبب شده حتی اطلاعات شخصی "مارک زوکربرگ" مالک این شبکه اجتماعی نیز لو برود.

بادهای تغییر در جهان عرب و اسرائیل

پایگاه خبری العالم امروز در کاریکاتوری به نگرانی رژیم صهیونیستی از تحولات کشورهای عربی اشاره دارد که با از دست رفتن رژیمهای مورد علاقه غرب و تل آویو همراه بوده است.

فساد غیر قابل کنترل

روزنامه القدس العربی به فساد افسار گسیخته در برخی کشورهای عربی اشاره دارد که مهار آن کاری بس دشوار است.

شیراک در زندان

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز به محکومیت دو ساله "ژاک شیراک" رئیس جمهور سابق فرانسه به دو سال زندان به علت دست داشتن در پرونده های فساد اداری اشاره می کند.

مسجد الاقصی و مواضع نمایشی اعراب

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به ادامه تخریب مسجد الاقصی توسط رژیم صهیونیستی اشاره دارد. این در حالی است اعراب در قبال این اقدامات فقط به گرفتن مواضع نمایشی اکتفا می کنند.

عملیات انجام شد

روزنامه البیان امارات امروز در کاریکاتوری به شکست کامل آمریکا در عراق اشاره دارد که تنها به مردم این کشور ضربه وارد آورده است.

هتاکی صهیونیستها به مساجد

روزنامه الدستور اردن امروز نتیجه هتاکی رژیم صهیونیستی به مساجد فلسطینیان را از بین رفتن این رژیم دانسته است.

چگونگی بدرقه آخرین نظامی آمریکایی

الرایه قطر

خداحافظی از عراق؛ بدون شرح

الوطن عربستان

نمایی از دیکتاتور عرب؛ بدون شرح

الشرق الاوسط