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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۳۱

قاسمی:

مشهد در بحث حمل و نقل آینده نگری لازم را نداشته است

مشهد در بحث حمل و نقل آینده نگری لازم را نداشته است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس گروه مشاوران جوان شهرداری مشهد گفت: مشهد نسبت به سایر کشورها در طراحی کلانشهری، آینده نگری و برنامه ریزی لازم را در بحث حمل و نقل و ترافیک نداشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید قاسمی در همایش حمل و نقل شهری با اشاره به وضع ترافیکی موجود در مشهد اظهارکرد: کلانشهر مشهد به علت جاذبه مذهبی بودن دارای ورود و خروج مسافران زیادی است که اگر راهکاری برای بهبود وضع موجود انجام نپذیرد شهر مشهد تبدیل به پارکینگی بزرگ خواهد شد.

وی افزود: بهتر است برای حل مشکلات بخش حمل ونقل، غیر از افزایش ناوگان شهری، پارکینگهای عمومی را نیز بهسازی کنیم.

وی با بیان راهکارهایی برای رفع این مشکلات، تصریح کرد: یکی از راهکارها در بخش حمل و نقل فرهنگ سازی برای استفاده از دوچرخه و وسایط نقلیه عمومی و استفاده کمتر از وسیله نقلیه شخصی است و این حرکت باید از سمت مدیران شروع شود.

وی ادامه داد: متاسفانه مدیران با برگزار کردن برنامه هایی مانند دوچرخه سواری عمومی تشریفاتی و پیاده روی عمومی تشریفاتی باعث تجملاتی شدن این مسائل شده اند.

این همایش به همت گروه مشاوران جوان شهرداری برگزار شد.

کد مطلب 1485972

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