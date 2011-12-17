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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۷

رستمی:

روند گازرسانی به شهر گیلانغرب کند است

روند گازرسانی به شهر گیلانغرب کند است

گیلانغرب - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان گیلانغرب گفت: روند گازرسانی به شهر گیلانغرب بسیار کند است و از شرکت گاز استان کرمانشاه می خواهیم که هرچه سریعتر نقاط باقیمانده را تکمیل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اردشیر رستمی گفت: از این پس شهرستان گیلانغرب نیز مرزی و حدود 30کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد.

فرماندار شهرستان گیلانغرب تاکید کرد: مقدمات کار ایجاد تجارت کوله بری و بازارچه مرزی این شهرستان نیز در روزهای آینده فراهم و اجرایی خواهد شد.

رستمی افزود: روند گازرسانی به شهر گیلانغرب بسیار کند است و عدم تکمیل آن در مهلت مقرر نیز از دیگر مشکلات این حوزه شهرستان است از این رو از شرکت گاز استان می خواهیم که هرچه سریعتر نقاط باقیمانده را تکمیل کند.

فرماندار گیلانغرب با اشاره به افزایش اعتبارات پروژه های عمرانی سال جاری این شهرستان از 74میلیارد ریال به حدود 81میلیارد ریال، تاکید کرد: با اختصاص شش میلیارد و 600 میلیون ریال اعتبار برای اجرای طرحهای عمران شهری و روستایی و راه وترابری، تعداد پروژه های عمرانی سالجاری این شهرستان نیز از  136 پروژه به 140پروژه افزایش پیدا می کند.

رستمی در پایان با اشاره به پیشرفت مطلوب طرحهای عمرانی این شهرستان، گفت: میانگین پیشرفت طرحهای شهرستان گیلانغرب درحال حاضر 60درصد است که از این حیث این شهرستان در رتبه اول استان قراردارد.

کد مطلب 1485973

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