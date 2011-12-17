مشارکت حداکثری مردم دماوند در انتخابات/ فرایند رسمی انتخابات از سوم دی ماه

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد عصر شنبه در دومین جلسه ستاد انتخابات شهرستان دماوند که با حضور اعضا و مسئولان کمیته ها برگزار شد، افزود: مردم ایران اسلامی با هوشیاری و بصیرت لازم، گوش به فرمان مقام معظم رهبری همچون گذشته اجازه نخواهند داد تا دشمنان به اهداف شوم خود دست یابند و با مشارکت حداکثری یک بار دیگر مشت محکمی بر دهان استکبار خواهند زد.

وی گفت: امروز دنیای غرب و نظام سرمایه داری در حال فروپاشی است و این موضوع با شکل گیری نهضت بیداری اسلامی در منطقه و جنبس وال استریت در قلب این نظام با سرعت بیشتری دنبال می شود و ایادی استکبار می خواهد در اقدامی این روند را به تأخیر بیاندازد و با توطئه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی مخصوصاً در انتخابات پیش رو احتمال انجام تحرکات داده می شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند ادامه داد: در صورتی که مردم به روند برگزاری انتخابات آگاهی داشته باشند خواهند دانست که امکان هیچ گونه تقلبی در انتخابات وجود نخواهد داشت و این موضوع می تواند اعتماد عمومی را نسبت به برگزاری انتخابات بیش از پیش افزایش دهد.

وی بیان کرد: فرایند رسمی انتخابات از روز سوم دی ماه سال جاری با دستور وزیر محترم کشور و ثبت نام داوطلبان آغاز می شود و رسماً انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شروع می شود.

قاسمی فرزاد افزود: حوزه انتخابیه شهرستان دماوند در کنار دیگر حوزه های فرعی با استعانت از خداوند متعال با تمام توان و استفاده از همه ظرفیت شهرستان این کار بزرگ را در نهایت دقت و سرعت به اجرا خواهد گذاشت.