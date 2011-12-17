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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۳۶

قاسمی خبر داد:

مشارکت حداکثری مردم دماوند در انتخابات/ فرایند رسمی انتخابات از سوم دی ماه

مشارکت حداکثری مردم دماوند در انتخابات/ فرایند رسمی انتخابات از سوم دی ماه

دماوند - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان دماوند اظهار داشت: مردم دماوند با مشارکت حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی، مشت محکمی بر دهان استکبار خواهند زد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد عصر شنبه در دومین جلسه ستاد انتخابات شهرستان دماوند که با حضور اعضا و مسئولان کمیته ها برگزار شد، افزود: مردم ایران اسلامی با هوشیاری و بصیرت لازم، گوش به فرمان مقام معظم رهبری همچون گذشته اجازه نخواهند داد تا دشمنان به اهداف شوم خود دست یابند و با مشارکت حداکثری یک بار دیگر مشت محکمی بر دهان استکبار خواهند زد.

وی گفت: امروز دنیای غرب و نظام سرمایه داری در حال فروپاشی است و این موضوع با شکل گیری نهضت بیداری اسلامی در منطقه و جنبس وال استریت در قلب این نظام با سرعت بیشتری دنبال می شود و ایادی استکبار می خواهد در اقدامی این روند را به تأخیر بیاندازد و با توطئه علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی مخصوصاً در انتخابات پیش رو احتمال انجام تحرکات داده می شود.

نماینده عالی دولت در شهرستان دماوند ادامه داد: در صورتی که مردم به روند برگزاری انتخابات آگاهی داشته باشند خواهند دانست که امکان هیچ گونه تقلبی در انتخابات وجود نخواهد داشت و این موضوع می تواند اعتماد عمومی را نسبت به برگزاری انتخابات بیش از پیش افزایش دهد.

وی بیان کرد: فرایند رسمی انتخابات از روز سوم دی ماه سال جاری با دستور وزیر محترم کشور و ثبت نام داوطلبان آغاز می شود و رسماً انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی شروع می شود.

قاسمی فرزاد افزود: حوزه انتخابیه شهرستان دماوند در کنار دیگر حوزه های فرعی با استعانت از خداوند متعال با تمام توان و استفاده از همه ظرفیت شهرستان این کار بزرگ را در نهایت دقت و سرعت به اجرا خواهد گذاشت.

کد مطلب 1485974

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