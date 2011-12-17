رفع مشکلات ترافیکی قم نیازمند همکاری شهروندان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دلبری ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری قم که همزمان با روز ملی حمل و نقل با حضور جمعی از مسئولان استان برگزار شد، با بیان اینکه شهرداری علاوه بر تأمین امکانات و تجهیزات در رفع مشکلات ترافیکی مسئول است اظهار داشت: تلاش ما در شهرداری به تنهایی کافی نیست و موفقیت در این زمینه به مساعدت و همکاری بیشتر همشهریان وابسته است.



وی افزود: این امر نیازمند فرهنگ سازی است تا همشهریان در موارد غیر ضروری از اتومبیل شخصی به خصوص به صورت تک سرنشین استفاده نکنند و ناوگان حمل و نقل عمومی را برای رفت و آمدهای خود در اولویت اول قرار دهند.



شهردار قم کمبود پارکینگ را یکی از مشکلات قم عنوان کرد و گفت: در حال حاضر میدان بزرگ امام خمینی(ره) در حال ساخت است و می‌تواند تا حدی این مشکل را حل کند.



دلبری ادامه داد: شهرداری قم آمادگی دارد تا با سرمایه گذاران بخش خصوصی که علاقمند به سرمایه گذاری برای ساخت پارکینگ هستند با امتیاز و شرایط ویژه وارد مذاکره شود تا به این وسیله کمبود سرانه پارکینگ در استان قم جبران شود.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به آغاز عملیات سه دهانه تونل مترو اشاره و روند عملیات احداث مترو را مثبت ارزیابی کرد.

