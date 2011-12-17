تجمیع چاه های آب مجاز و غیر مجاز در فارس لازم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرزاد خرد در بازدید از طرح های تجمیع چاه های آب در شهرستان فراشبند افزود: کاری که در این شهرستان انجام گرفته بسیار ارزشمندی است و همه ما علاوه بر اینکه باید در حفظ و نگهداری آن کمک کنیم باید در تعمیم آن به سایر نقاط استان نیز تلاش کنیم.

وی ادامه داد: از اعتبارات موجود برای لایروبی چاههای این طرح و همچنین تعمیر جاده دسترسی این طرح به کشاورزان ذینفع کمک خواهد شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس در خصوص وضعیت رودخانه ابنیلو نیز تاکید کرد: آب این رودخانه از چشمه هایی تامین می شود که پس از طی مسافت حدود 200 متر به هم پیوسته و تشکیل یک رودخانه واحد را می دهد.

خرد ادامه داد: میزان شوری آب این رودخانه چهار هزار تا هفت هزار میکرو زیمنس است و با توجه به اینکه در پایین دست این چشمه ها، چشمه آب شوری قرار دارد که این رودخانه را تحت تاثیر قرار داده و میزان شوری آن به شدت بالا رفته ، دیگر قابل استفاده نیست.

وی اظهار داشت: با توجه به اینکه متوسط میزان دبی این رودخانه 40 الی 60 لیتر در ثانیه است و هم چنین اختلاف ارتفاعی نزدیک به 57 متر تا دشت گنبد یکی از دشت های حاصلخیز منطقه دارد پیشنهاد احداث بند تنظیمی و خط انتقال آب جهت هدایت آن به این دشت مطرح هست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس تاکید کرد: این موضوع در جلسه استانداری که مقرر است اوایل هفته آینده برگزار شود مطرح و در مورد آن بحث و تبادل نظر خواهد شد. اما در عین حال نیاز هست مطالعه پایه آن آغاز شود و بلافاصله یک بند تنظیمی و خط انتقال آب برای استفاده از آب این رودخانه احداث شود.

وی گفت: همه ما به این آب چه برای مصارف کشاورزی و چه برای استفاده در بخش صنعت احتیاج داشته و باید تلاش کنیم تا این آب را به صورت مطلوب به پایین دست انتقال دهیم.