کارگاه آموزشی "رفع مزاحمتهای شغلی" برای اصناف شهرری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه آموزشی پیش از ظهر شنبه به منظور جلب مشارکت شهروندان در رفع مشکلات و معضلات زیست محیطی با حضور کارشناسان شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهرداری تهران از سوی شهرداری منطقه 20 در سرای محله جوانمرد قصاب برگزار شد.

این کارگاه آموزشی در قالب جلسه هم اندیشی کارشناسان شهرداری تهران، رؤسای اتحادیه های صنفی و کسبه شهرری و کارشناسان اداره ساماندهی نواحی هفتگانه منطقه 20 برگزار شد.

براساس بند20 ماده 55 قانون شهرداریها شهرداری مکلف است از ایجاد و تأسیس اماکنی که به نحوی موجب مزاحمت، آلودگی و اعمال غیربهداشتی می شوند، پیشگیری و از فعالیت مشاغلی که باعث مزاحمت و آلودگیهای صوتی، دود، فاضلاب و مواد زائد جامد شهری می شوند، جلوگیری کند.

آموزش به اصناف و کسبه در زمینه رفع مزاحمتهای شغلی گام مهمی در رفع مشکلات احتمالی در این زمینه است.

ساماندهی اصناف و توجه به امر آموزش و ارتقای سطح آگاهی عمومی اصناف و کسبه یکی از رموز موفقیت در راستای ارتباط مطلوب و ساماندهی اصناف است که در دستور کار اداره ساماندهی شهرداری منطقه 20 تهران قرار گرفته است.