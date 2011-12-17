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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۳

محمدنژاد اعلام کرد:

میزان تصادفات در جاده های مازندران 13 درصد کاهش یافت

میزان تصادفات در جاده های مازندران 13 درصد کاهش یافت

ساری - خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهور مازندران گفت: میزان جراحات و تصادفات نیمه نخست امسال در جاده های مواصلاتی استان بالغ بر 13 درصد کاهش یافت.

به  گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جعفر محمد نژاد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: هدف از اجرای قانون جدید راهنمایی و رانندگی، بازدارندگی و اصلاح رفتار رانندگی، رعایت جدی قوانین و مقررات رانندگی، ارتقا ایمنی و انضباط در عبور و مرور بوده است.

وی اظهار داشت: با اجرای قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی، شاهد کاهش ترافیک و گره های ترافیکی و نظم بخشی درعبورو مرور در جاده ها و درون شهرهای  استان هستیم.

محمد نژاد با اشاره به اینکه 10 هزار کیلومتر راه روستایی و اصلی دراستان داریم، افزود: حدود هفت هزارکیلومتر راه فرعی و روستایی و سه هزار کیلومتر راه اصلی در استان وجود دارد.
 
وی با بیان اینکه 176 نقطه حادثه خیز در مازندران وجود دارد، اظهار داشت: 25 نقطه حادثه خیز مازندران تا سال آینده در استان رفع می شود.
 
فرمانده پلیس راه مازندران، از نصب دوربین در محورهراز از امام زاده هاشم تا آمل خبرداد و یادآور شد: 75 درصد نصب دوربین های کنترل سرعت درهراز اجرایی شده است.
کد مطلب 1485982

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