شورای عالی نظارت در قوه قضائیه کار خود را آغاز کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر در مراسم تودیع و معارفه مسئول حفاظت و اطلاعات اداره کل دادگستری و ارشد سازمان های تابعه استان لرستان ضمن بر شمردن اهمیت کار در قوه قضاییه به تاریخچه و عملکرد دادگستری قبل از پیروزی انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: قبل از پیروزی انقلاب اسلامی دادگستری بخشی از قوه مجریه بود که استقلال نداشت و واحدهای تابعه آن مانند زندانها و بازرسی که باید به عنوان بازوان دادگستری عمل کنند در اختیار سایر نهادهای دیگر بودند.

وی افزود: به دلیل تشکیل کمیسیونهای اجتماعی در آن زمان در استانها که توسط ساواک انجام می گرفت عملا قضات دستورات استانداران و مسئولان وقت را باید اجرا می کردند.

رئیس حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بر اساس قانون اساسی دستگاه قضایی به عنوان دستگاه کاملا مستقل مقتدر و دستگاه نظارتی بر تمام ارگانها شناخته شد.

جهانگیر با بزرگ و ارزشمند شمردن دستگاه قضا در کشورمان گفت: اهمیت بالای کار در دستگاه قضائی و اهمیت آرای صادره توسط قضات باعث شد که زمینه نفوذهایی به این دستگاه ایجاد و موجب شود که این دستگاه نیاز به نظارتهای کلان داشته باشد.

وی گفت: در قوه قضائیه ما دارای تعدد دستگاه های نظارتی درون سازمانی هستیم که برای اینکه تداخل در بازرسی ها به وجود نیاید در ماههای گذشته شورای عالی نظارت به ریاست رئیس قوه تشکیل و شروع به کار کرده است.

رئیس حفاظت اطلاعات کل قوه قضائیه ادامه داد: این دستگاه های نظارتی با هماهنگی و نگاه نظارتی متمرکز در بازرسی ها هرکدام به وظیفه خود عمل می کنند.

جهانگیر گفت: دستگاههای نظارتی و ارزشیابی برای همکاران و کارکنان امنیت و حتی بالاتر از آن احساس امنیت و آرامش در محیط کار را فراهم می کنند.

وی با بیان این مطلب که شاخص سازی برای ایجاد امنیت و احساس آرامش تعاملی دو طرفه است افزود: دستگاههای نظارتی با ایجاد تعامل و فضای صمیمی، اعتماد سازی، حفظ حرمت افراد، ایجاد انگیزه کاری برای نیروهای ارزشی و ارتقای آنان، شناسایی نیروهای ارزشی و حمایت از آنها، پیشگیری از فرصتهای منفی و حذف آنها با شفاف سازی و ایجاد فرصتهای مثبت در محیط کار و تعمیم ندادن تخلفات جزیی یک نفر در یک مجموعه به تمام آن مجموعه باعث سالم سازی در دستگاه های خود می شوند.

رئیس کل حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با بیان اینکه جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها برای تصمیم گیری های بعدی آن بسیار مهم است گفت: جمع آوری اطلاعات بایستی بر اساس مستندات و با رعایت ارزشها صورت پذیرد که اگر به غیر از این باشد خود موجب سلب احساس امنیت خواهد شد.

وی افزود: عملکرد ما نباید در راستای آن باشد که نیروهای ارزشی و خدوم در دستگاهها تحت فشار قرار گیرند و موجب ترک آنان از دستگاه یا بی انگیزه شدن آنان در کار باشد.

جهانگیر گفت: سال جهاد اقتصادی نیاز به سازمانها و ارگانهای جهادی و کار جهادگونه دارد که دستگاه قضایی و نظارتی در این راستا حرکت می کنند.