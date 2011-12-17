اهالی رسانه به دیدار"خاله مرجان و خروس" می روند

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که اجرای خود را از 22 آذرماه در مرکز تولید تئاتر کانون آغاز کرده است یک اجرای ویژه خود را به اهالی رسانه اختصاص داده است.

این نمایش با طراحی صحنه رضا مهدی زاده، آهنگسازی فرید نوایی و طراحی عروسک سهیلا باجلان است ؛ داستان این نمایش درباره دو مزرعه مجاور یکدیگر است و مرجان و ریحان دو خواهری هستند که با دو شخصیت متفاوت در این دو مزرعه زندگی می کنند .

حسین محب اهری، مریم کاظمی، مرجان احمدی، سمیه نادری، حسین میزنانی ، زهرا مریدی و عرفان میدانلو از جمله بازیگران این تئاتر نمایشی هستند.