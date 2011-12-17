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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۰

دوشنبه این هفته/

اهالی رسانه به دیدار"خاله مرجان و خروس" می روند

اهالی رسانه به دیدار"خاله مرجان و خروس" می روند

نمایش "خاله مرجان و خروس" به نویسندگی و کارگردانی مریم کاظمی در تاریخ 28 آذرماه ساعت 17:30 برای اهالی رسانه نمایش داده می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نمایش که اجرای خود را از 22 آذرماه در مرکز تولید تئاتر کانون آغاز کرده است یک اجرای ویژه خود را  به اهالی رسانه اختصاص داده است.

این نمایش با طراحی صحنه رضا مهدی زاده، آهنگسازی فرید نوایی و طراحی عروسک سهیلا باجلان است ؛ داستان این نمایش درباره دو مزرعه مجاور یکدیگر است و مرجان و ریحان دو خواهری هستند که با دو شخصیت متفاوت در این دو مزرعه زندگی می کنند .

حسین محب اهری، مریم کاظمی، مرجان احمدی، سمیه نادری، حسین میزنانی ، زهرا مریدی و عرفان میدانلو از جمله بازیگران این تئاتر نمایشی هستند. 

کد مطلب 1485985

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