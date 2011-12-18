  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۹:۰۹

حجت الاسلام الهیان:

کتابخانه تبلیغات اسلامی بروجن چهار هزار جلد کتاب دارد

کتابخانه تبلیغات اسلامی بروجن چهار هزار جلد کتاب دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: کتابخانه سازمان تبلیغات اسلامی این شهرستان چهار هزار جلد کتاب دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مجید الهیان اظهار داشت: از ابتدای محرم تاکنون 200 نفر از روحانیون، طلاب و دانش‌آموزان مدارس به کتابخانه تبلیغات اسلامی مراجعه کردند.

وی افزود: این افراد کتابهای پیرامون محرم و شهدای کربلا را به امانت بردند.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن تعداد کتابهای کتابخانه این نهاد را چهار هزار جلد برشمرد و تأکید کرد: این کتابها در زمینه فرهنگی، ادبی، اجتماعی، تاریخ، قرآن، مذهبی و سیاسی است.

رئیس تبلیغات اسلامی بروجن گفت: زندگینامه ائمه(ع) و کتابهایی پیرامون انتظار و مهدویت قسمت عمده کتاب های این کتابخانه است.
 
الهیان تصریح کرد:‌ این کتابها بر اساس موضوع شماره گذاری شده و در 12 قفسه چیده شده است.
کد مطلب 1485987

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها