باثبات بودن شرایط عراق / رویای مردم تحقق یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "نوری المالکی" گفت : عراق هم اکنون در بهار آزادی و دموکراسی به سر می برد.

وی افزود: سه سال قبل شرایط امنیتی در عراق نا امن بود و امکان حضور خبرنگاران و هیئتهای عربی در کشور ما با توجه به حملات تروریستی دشوار بود، اما هم اکنون شرایط با ثبات است.

نخست وزیر عراق گفت : هم اکنون پس از خروج نیروهای خارجی از سرزمین ما پرچم عراق در سرتاسر کشور به اهتزاز درآمده است.

مالکی بیان کرد: کسی قبلا تصور نمی کرد که نیروهای خارجی خاک عراق را ترک کنند و این بیشتر شبیه رویا بود، اما هم اکنون تحقق یافته است.

شایان ذکر است نظامیان آمریکایی باقی مانده هم اکنون در حال عقب نشینی از عراق هستند و تا پایان سال جاری میلادی خاک این کشور را ترک می کنند، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله، خروج نظامیان آمریکایی را ذلت بار و یک پیروزی بزرگ و تاریخی برای مردم عراق و ملتهای منطقه توصیف کرده است.