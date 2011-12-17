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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۸:۰۱

نوری المالکی:

باثبات بودن شرایط عراق / رویای مردم تحقق یافت

باثبات بودن شرایط عراق / رویای مردم تحقق یافت

نخست وزیر عراق ضمن با ثبات توصیف کردن اوضاع امنیتی این کشور خروج نیروهای خارجی را تحقق رویایی دانست که کمتر کسی تصور می کرد به واقعیت تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النهرین، "نوری المالکی" گفت : عراق هم اکنون در بهار آزادی و دموکراسی به سر می برد.

وی افزود: سه سال قبل شرایط امنیتی در عراق نا امن بود و امکان حضور خبرنگاران و هیئتهای عربی در کشور ما با توجه به حملات تروریستی دشوار بود، اما هم اکنون شرایط با ثبات است.

نخست وزیر عراق گفت : هم اکنون پس از خروج نیروهای خارجی از سرزمین ما پرچم عراق در سرتاسر کشور به اهتزاز درآمده است.

مالکی بیان کرد: کسی قبلا  تصور نمی کرد که نیروهای خارجی خاک عراق را ترک کنند و این بیشتر شبیه رویا بود، اما هم اکنون تحقق یافته است.

شایان ذکر است نظامیان آمریکایی باقی مانده هم اکنون در حال عقب نشینی از عراق هستند و تا پایان سال جاری میلادی خاک این کشور را ترک می کنند، سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله، خروج نظامیان آمریکایی را ذلت بار و یک پیروزی بزرگ و تاریخی برای مردم عراق و ملتهای منطقه توصیف کرده است.

کد مطلب 1485988

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