کتابخانه ای با ظرفیت 120 هزار جلد کتاب در گرگان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علی محسنی عصر شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب افزود : این کتابخانه شامل بخشهای مختلفی از جمله مخزن کتب، سالن خدمات مرجع، سالن نشریات، سالن های مطالعه اساتید و دانشجویان به تفکیک خواهران و برادران، کارگاه صحافی، سالن خدمات فنی و آماده سازی منابع، انتشارات و ... است.

وی اظهار داشت: با ساخت این کتابخانه فضای مناسب برای مطالعه و تحقیق و پژوهش اساتید و دانشجویان فراهم می شود.

محسنی گفت: برگزاری این قبیل نمایشگاهها سبب تسهیل دسترسی دانشجویان و استادان به کتابهای مورد نیاز شده و باعث گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین دانشجویان می شود.

نمایشگاه کتاب که با مشارکت نگارستان کتاب آبی و عرضه دو هزار عنوان کتاب انگلیسی در رشته های علوم پایه، علوم انسانی و فنی و مهندسی ودر ساختمان شماره یک دانشکده علوم پایه دانشگاه ازاد اسلامی گرگان برگزار شده به مدت پنج روز دایر است.

این نمایشگاه به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد.