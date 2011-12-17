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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۹

محسنی:

کتابخانه ای با ظرفیت 120 هزار جلد کتاب در گرگان ساخته می شود

کتابخانه ای با ظرفیت 120 هزار جلد کتاب در گرگان ساخته می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه آزاد گرگان گفت: کتابخانه مرکزی دانشگاه به ظرفیت 120 هزار جلد کتاب در دست ساخت است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علی محسنی عصر شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب افزود : این کتابخانه شامل بخشهای مختلفی از جمله مخزن کتب، سالن خدمات مرجع، سالن نشریات، سالن های مطالعه اساتید و دانشجویان به تفکیک خواهران و برادران، کارگاه صحافی، سالن خدمات فنی و آماده سازی منابع، انتشارات  و ... است.

وی اظهار داشت: با ساخت این کتابخانه  فضای مناسب برای مطالعه و تحقیق و پژوهش اساتید و دانشجویان فراهم می شود.

محسنی گفت: برگزاری این قبیل نمایشگاهها سبب تسهیل دسترسی دانشجویان و استادان به کتابهای مورد نیاز شده و باعث گسترش فرهنگ کتاب و کتابخوانی در بین دانشجویان می شود.
 
نمایشگاه کتاب که با مشارکت نگارستان کتاب آبی و عرضه دو هزار عنوان کتاب انگلیسی در رشته های علوم پایه، علوم انسانی و فنی و مهندسی ودر ساختمان شماره یک  دانشکده علوم پایه دانشگاه ازاد اسلامی گرگان برگزار شده به مدت پنج روز دایر است.
 
این نمایشگاه به مناسبت هفته پژوهش برگزار شد.
کد مطلب 1485989

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