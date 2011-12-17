"پل چوبی" به زودی تحویل فجر می شود

مهدی کرمپور در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون ایرج شهرزادی مشغول صداگذاری فیلم است و کارن همایونفر موسیقی "پل چوبی" را می سازد. تلاش می کنیم نسخه ای از فیلم را به زودی به دفتر جشنواره ارائه کنیم.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: پل چوبی معبری بود بر خندق شمالی طهران، مابین پایتخت و ییلاق شمیران... محل اتصال طهران قدیم و تهران مدرن. این‌جا و اکنون محله پل چوبی یادگار گذشته است. نامی به‌جا مانده در قلب شهر پر هیاهو؛ محل رخداد عاشقانه‌ای نا آرام...

بازیگران: بهرام رادان، هدیه تهرانی و مهناز افشار. آتیلا پسیانی، فرهاد اصلانی، برزو ارجمند، امید روحانی،‌ هستی محمایی،‌ آرمان پاپی‌زاده، آزاده اعتباریان، توماس اردبرینک. با معرفی: خسرو پسیانی، صدف نورمحمد و با حضور: مهران مدیری.

کارگردان: مهدی‌کرم‌پور، فیلمنامه: مهدی کرم‌پور و خسرو نقیبی، مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، صدابردار: بابک اخوان، طراح هنری: پروین صفری، تدوین: بهرام دهقانی، آهنگساز: کارن همایونفر، طراح چهره‌پردازی: کیان اولاد وطن، صداگذار: ایرج شهزادی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: شکوفا کریمی، منشی صحنه: شکوفه فرازمند، طراح استوری‌برد: بزرگمهر حسین‌پور، طراح تبلیغات و اطلاع رسانی: علی‌رضا باذل، عکاس: علی زارع، مشاور رسانه‌ای: آرامه اعتمادی، مدیر تدارکات: سهراب دادگستر، مدیر تولید: پیمان جعفری، تهیه‌کنندگان: علی سرتیپی، مهدی داوری.