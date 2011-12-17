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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۶

کرمپور در گفتگو با مهر:

"پل چوبی" به زودی تحویل فجر می شود

"پل چوبی" به زودی تحویل فجر می شود

کارگردان "پل چوبی" از آماده شدن نسخه ای از فیلم برای ارائه به دبیرخانه جشنواره فجر خبر داد.

مهدی کرمپور در این ارتباط به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون ایرج شهرزادی مشغول صداگذاری فیلم است و کارن همایونفر موسیقی "پل چوبی" را می سازد. تلاش می کنیم نسخه ای از فیلم را به زودی به دفتر جشنواره ارائه کنیم.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: پل چوبی معبری بود بر خندق شمالی طهران، مابین پایتخت و ییلاق شمیران... محل اتصال طهران قدیم و تهران مدرن. این‌جا و اکنون محله پل چوبی یادگار گذشته است. نامی به‌جا مانده در قلب شهر پر هیاهو؛ محل رخداد عاشقانه‌ای نا آرام... 

بازیگران: بهرام رادان، هدیه تهرانی و مهناز افشار. آتیلا پسیانی، فرهاد اصلانی، برزو ارجمند، امید روحانی،‌ هستی محمایی،‌ آرمان پاپی‌زاده، آزاده اعتباریان، توماس اردبرینک. با معرفی: خسرو پسیانی، صدف نورمحمد و با حضور: مهران مدیری.

کارگردان: مهدی‌کرم‌پور، فیلمنامه: مهدی کرم‌پور و خسرو نقیبی، مدیر فیلمبرداری: تورج منصوری، صدابردار: بابک اخوان، طراح هنری: پروین صفری، تدوین: بهرام دهقانی، آهنگساز: کارن همایونفر، طراح چهره‌پردازی: کیان اولاد وطن، صداگذار: ایرج شهزادی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: شکوفا کریمی، منشی صحنه: شکوفه فرازمند، طراح استوری‌برد: بزرگمهر حسین‌پور، طراح تبلیغات و اطلاع رسانی: علی‌رضا باذل، عکاس: علی زارع، مشاور رسانه‌ای: آرامه اعتمادی، مدیر تدارکات: سهراب دادگستر، مدیر تولید: پیمان جعفری، تهیه‌کنندگان: علی سرتیپی، مهدی داوری.

کد مطلب 1485990

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