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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۲

بدری مطرح کرد:

دستگاههای نظارتی در قوه قضائیه موجب امنیت خاطر قضات است

دستگاههای نظارتی در قوه قضائیه موجب امنیت خاطر قضات است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان لرستان گفت: وجود دستگاههای نظارتی در قوه قضائیه موجب امنیت خاطر قضات شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر بدری در مراسم تودیع و معارفه مسئول حفاظت و اطلاعات اداره کل دادگستری و ارشد سازمان های تابعه استان لرستان به سابقه 10 تا 15 ساله تشکیل سیستم های نظارتی در دستگاه قضایی اشاره کرد و اظهار داشت: امروزه ایجاد دستگاههای نظارتی متعدد در قوه قضاییه موجب سلامتی آن شده و باعث شده که امنیت بیشتری برای قضات و کارکنان به وجود آید.

وی افزود: در گذشته با دخالتهای افراد صاحب نفوذ امنیت شغلی قاضی در بعضی از پرونده ها به مخاطره می افتاد ولی با ایجاد دستگاههای نظارتی، قضات به راحتی می توانند با استقلال کامل و با احساس آرامش رای خود را صادر کنند.

بدری با اشاره به وجود دستگاه های متعدد بازرسی و نظارتی در قوه قضاییه گفت: ما در قوه قضاییه بیشترین نظارت و بازرسی های را داریم.

وی گفت: علاوه بر بازرسها و نظارتهای درون سازمانی با اختصاص دادن یک روز از وقت مدیران کل دادگستری ها در طول هفته برای ملاقاتهای عمومی و مردمی ما در این دستگاه هم بیشترین نظارت مردم را بر اساس گزارشهای آنان از پرونده ها داریم.

رئیس کل دادگستری استان لرستان افزود: برای جلوگیری از نتایج مختلف بازرسیها و نظارتهای ما در استان لرستان تعدادی از دستگاه های نظارتی و بازرسی و ارزشیابی به طور مشترک وظایف خود را انجام می دهند تا در نتیجه گیری و تبادل نظر نتیجه مطلوبی گرفته شود.

کد مطلب 1485992

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