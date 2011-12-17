سرانه مصرف آبزیان در قم کمتر از میانگین کشوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد رضا طاهری در حاشیه سومین جشنواره طبخ آبزیان با اشاره به اقدامات شیلات در حمایت از آبزی پروران با بیان اینکه سرانه مصرف آبزیان در جهان هجده کیلوگرم و در ایران 8 کیلوگرم است اضافه کرد: سرانه مصرف آبزیان در قم کمتر از 5 کیلوگرم است.



وی با اشاره به اینکه 300 استخر دو منظوره پرورش ماهی در قم وجود دارد گفت: 50 مورد از این استخرها سردابی و مابقی گرمابی هستند.



مدیر شیلات قم با بیان اینکه 22 واحد تولید ماهی زینتی در قم وجود دارد بیان داشت: قم در تولید ماهی‌های گرمابی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی رتبه هفتم و در تولید ماهی قزل آلا در استخرهای خرد ذخیره کشاورزی رتبه هشتم کشور را دارد.



وی گفت: ماهی کپور معمولی، آمور، فینو فاگ، قزل آلا، رنگین کمان از جمله ماهی‌هایی هستند که در قم پرورش داده می‌شود.



طاهری در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برگزاری کلاس‌های آموزشی تخصصی، بازدیدهای علمی برای آبزی پروران، اعطای تسهیلات بانکی، کمک‌های فنی و اعتباری در ساخت و تجهیز استخرها و غیره از اقدامات شیلات در این راستا است.

