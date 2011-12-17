احداث سه ایستگاه آتش نشانی جدید در قرچک/ اجرای طرح جهادی بهبود معابر شهرکها

عبدالعلی قاسمپور در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: احداث سه ایستگاه آتش نشانی در محمدآباد، شهرک دادگستری و پارک بعثت در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: پارک بعثت مشمول بازسازی است که این اقدام نیز باید تا پایان سال به پایان برسد.

شهردار قرچک یادآور شد: احداث یک پارک محله، نصب پله برقی مکانیزه، طراحی پیاده رو خیابان محمدآباد، تحویل ایستگاه اتوبوس و پارک خانواده از دیگر اقداماتی است که شهرداری قرچک برای خدمت رسانی و رفاه حال مردم نسبت به انجام آنها اقدام کرده است.

وی ادامه داد: ادامه فاز پل 22 بهمن بر روی رودخانه باقرآباد و جاده کمربندی، تکمیل ساختمان اداری شهرداری قرچک و ساخت سینما و فرهنگسرا در ساختمان فعالی شهرداری نیز در حال اجراست.

اجرای طرح جهادی بهبود معابر شهرکها

قاسمپور تصریح کرد: اجرای طرح جهادی بهبود معابر شهرکها آغاز شده و شهرکهایی که نیازمند تسهیل و آماده آسفالت هستند در حوزه این طرح قرار خواهند گرفت.

وی افزود: اجرای این گونه طرحها بر عهده شهرداری نیست و آماده سازی آن بر عهده ستاد شهرک سازهاست، اما به دلیل خدمت رسانی این نهاد به مردم، بخشهایی از آن توسط شهرداری اجرا خواهد شد.

این مسئول با اشاره به اینکه آسفالت خیابان بی بی زبیده(س) نیز آغاز شده، ادامه داد: روکش خیابان اصلی، بهسازی کانال لات آجی و آسفالت طرفین این خیابان هم در حال اجراست.

تعویض وسایل پارکهای قرچک تا دو ماه آینده

وی بیان داشت: اقدامات تعویض تمام وسایل پارکهای شهر قرچک از قبیل نیکمت، ستهای ورزشی و خریداری نیمکتها انجام شده و تا دو ماه آینده و در دهه فجر اجرا خواهد شد.

قاسم پور به ایستگاههای CNGشهر قرچک اشاره و اضافه کرد: در خصوص وجود ایستگاههای CNGدر شهر قرچک مشکلی وجود ندارد.

وی گفت: دولت برای ساخت ایستگاه CNGحدود پنج یا شش میلیارد تومان هزینه کرد و تحویل شهرداری داد که هم برای منبع در آمد و اشتغال و هم برای مرتفع شدن مشکلات و معضلات مردم مثمر ثمر بوده است.

این مسئول ادامه داد: دیوارکشی پارک بانوان این منطقه نیز شروع شده که مشجر است و دید کمتری دارد و حدود چهار یا پنج دوچرخه برای استفاده خانمها آنجا قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت: ایستگاه دوچرخه، وسایل ورزشی، سرویس بهداشتی دوبله و موارد دیگری که مایحتاج حضور خواهران است در حد وسع و جغرافیای این کار در پارک بانوان قرچک ایجاد خواهد شد.