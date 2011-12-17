انعقاد 8 تفاهمنامه پروژه های صنعتی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه ها به ارزش بیش از 500 میلیارد ریال در مراسمی که با حضور وزیر علوم، وزیر دفاع، رئیس سازمان گسترش و معاون پژوهشی وزیر علوم در محل سالن همایش های صداوسیما برگزار شد، در محورهای پلتفرم خودرو، انرژی های نوین، کاتالیست ها و سامانه های جستجو و ذخیره اطلاعات امضا و مبادله شد.

هدایت - رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این مراسم گفت: سازمان گسترش بر استمرار، تمرکز و پیوند مراکز نیازمند فناوری با مراکز تحقیقاتی و تمرکز بر توان دانشگاه های کشور تاکید دارد.

وی افزود: ایدرو با ایجاد مدل جدید که مورد استقبال مراکز تحقیقاتی و صنعتی نیز قرار گرفته، توان چند دانشگاه و مرکز پژوهشی را که بر روی یک موضوع کار کرده اند، در کنار صنعت و بخش خصوصی نیازمند فناوری متمرکز کرده و از آن بهره می گیرد تا پژوهش انجام گرفته به تولید و صادرات محصول برسد.

هدایت به جزئیات 8 پروژه جدید امضا شده بین سازمان گسترش، وزارت علوم و دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: این پروژه ها از جمله پروژه مربوط به کاتالیست، از جمله محصولاتی است که صنایع کشور بویژه نفت و گاز و پتروشیمی بشدت به آنها نیازمندند و رقم واردات آنها به سالانه 700 میلیون دلار می رسد.

وی همچنین به لزوم طراحی پلتفرم جدید خودرو اشاره کرد و افزود: توسعه پلتفرم های جدید یک نیاز جدید و چالشی مهم در صنعت خودروی کشور است که اکنون با همکاری دانشگاه های علم و صنعت، امیرکبیر و خواجه نصیرالدین طوسی، قصد داریم به دانش طراحی پلتفرم خودرو در کلاس B دست یابیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود در گزارشی از روند پیشرفت 8 کلان پروژه قبلی که همزمان با برپایی نمایشگاه صنعت تهران در مهرماه گذشته امضا شده بود، ارائه کرد و بیان داشت: مبالغی بعنوان پیش پرداخت به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی فعال در پروژه های مذکور از جمله پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی، بهینه سازی نمونه اتوبوس هیبریدی، روبات انسان نما و تدوین دانش فنی غشای اسمز معکوس پرداخت شده و پیشرفت این پروژه ها مطلوب است.

هدایت در پایان ابراز امیدواری کرد: توان و امکانات و منابع مهم بخش ها از جمله وزارت علوم تحقیقات و فناوری، شورای عطف و وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر بخش ها متمرکز شده و با ترغیب و مشارکت بخش خصوصی، پروژه های دارای اولویت کشور به سرانجام برسد.