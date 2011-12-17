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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۳

انعقاد 8 تفاهمنامه پروژه های صنعتی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

انعقاد 8 تفاهمنامه پروژه های صنعتی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

8 تفاهمنامه پروژه های صنعتی و ملی بین وزارت علوم، سازمان گسترش و مراکز پژوهشی و دانشگاهی کشور در مراسم اختتامیه دوازدهمین جشنواره تجلیل از پژوهشگران برتر کشور منعقد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این تفاهم نامه ها به ارزش بیش از 500 میلیارد ریال در مراسمی که با حضور وزیر علوم، وزیر دفاع، رئیس سازمان گسترش و معاون پژوهشی وزیر علوم در محل سالن همایش های صداوسیما برگزار شد، در محورهای پلتفرم خودرو، انرژی های نوین، کاتالیست ها و سامانه های جستجو و ذخیره اطلاعات امضا و مبادله شد.

هدایت - رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در این مراسم گفت: سازمان گسترش بر استمرار، تمرکز و پیوند مراکز نیازمند فناوری با مراکز تحقیقاتی و تمرکز بر توان دانشگاه های کشور تاکید دارد.

وی افزود: ایدرو با ایجاد مدل جدید که مورد استقبال مراکز تحقیقاتی و صنعتی نیز قرار گرفته، توان چند دانشگاه و مرکز پژوهشی را که بر روی یک موضوع کار کرده اند، در کنار صنعت و بخش خصوصی نیازمند فناوری متمرکز کرده و از آن بهره می گیرد تا پژوهش انجام گرفته به تولید و صادرات محصول برسد.

هدایت به جزئیات 8 پروژه جدید امضا شده بین سازمان گسترش، وزارت علوم و دانشگاه ها اشاره کرد و گفت: این پروژه ها از جمله پروژه مربوط به کاتالیست، از جمله محصولاتی است که صنایع کشور بویژه نفت و گاز و پتروشیمی بشدت به آنها نیازمندند و رقم واردات آنها به سالانه 700 میلیون دلار می رسد.

وی همچنین به لزوم طراحی پلتفرم جدید خودرو اشاره کرد و افزود: توسعه پلتفرم های جدید یک نیاز جدید و چالشی مهم در صنعت خودروی کشور است که اکنون با همکاری دانشگاه های علم و صنعت، امیرکبیر و خواجه نصیرالدین طوسی، قصد داریم به دانش طراحی پلتفرم خودرو در کلاس B دست یابیم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود در گزارشی از روند پیشرفت 8 کلان پروژه قبلی که همزمان با برپایی نمایشگاه صنعت تهران در مهرماه گذشته امضا شده بود، ارائه کرد و بیان داشت: مبالغی بعنوان پیش پرداخت به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی فعال در پروژه های مذکور از جمله پروژه سامانه ارتباطات هوشمند خودرویی، بهینه سازی نمونه اتوبوس هیبریدی، روبات انسان نما و تدوین دانش فنی غشای اسمز معکوس پرداخت شده و پیشرفت این پروژه ها مطلوب است.

هدایت در پایان ابراز امیدواری کرد: توان و امکانات و منابع مهم بخش ها از جمله وزارت علوم تحقیقات و فناوری، شورای عطف و وزارت صنعت معدن و تجارت و سایر بخش ها متمرکز شده و با ترغیب و مشارکت بخش خصوصی، پروژه های دارای اولویت کشور به سرانجام برسد.

کد مطلب 1485997

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