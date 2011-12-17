14 هزار کارآموز فنی و حرفه ای مازندران ارزیابی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین دوره ارزشیابی سراسری صنایع دستی، کارگران ساختمانی و پایان دوره کارآموزان آموزشگاه های آزاد و مراکز دولتی مازندران رشته های مختلف آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد.

این آزمون در رشته های فنی، خدماتی و کشاورزی بین کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای و متقاضیان آزاد (ادواری) با حضور 14 هزار و 609 نفردر 18 مرکز آموزش فنی و حرفه ای در 240 حرفه همچون تراشکاری، نازکدوزی، آرایش و پیرایش، پرورش قارچ، تعمیر کار برق خودرو، نقشه برداری، رایانه کار، مهندسی طراحی وب، لوله کشی گاز خانگی، رایانه کار، درودگری، جوشکاری، قالی بافی، پرورش ماهیان سردآبی و گرمابی و آکواریومی برگزار شد.

در این دوره مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران ساری با دو هزار و 82 شرکت کننده بیشترین و مرکز آموزش فنی و حرفه ای کیاسر با 17 نفر شرکت کننده کمترین آزمون دهنده را داشتند.

نتایج آزمون کتبی تا سه روز آینده اعلام می شود.