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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۰

14 هزار کارآموز فنی و حرفه ای مازندران ارزیابی شدند

14 هزار کارآموز فنی و حرفه ای مازندران ارزیابی شدند

ساری - خبرگزاری مهر: هفتمین دوره ارزشیابی رشته های آموزش فنی و حرفه ای با حضور 14 هزار و 609 نفر در مازندران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین دوره ارزشیابی سراسری صنایع دستی، کارگران ساختمانی و پایان دوره کارآموزان آموزشگاه های آزاد و مراکز دولتی مازندران رشته های مختلف آموزش فنی و حرفه ای برگزار شد.

این آزمون در رشته های فنی، خدماتی و کشاورزی بین کارآموزان مراکز آموزش فنی و حرفه ای و متقاضیان آزاد (ادواری) با حضور 14 هزار و 609  نفردر 18 مرکز آموزش فنی و حرفه ای در 240 حرفه همچون تراشکاری، نازکدوزی، آرایش و  پیرایش، پرورش قارچ، تعمیر کار برق خودرو، نقشه برداری، رایانه کار، مهندسی طراحی وب، لوله کشی گاز خانگی، رایانه کار، درودگری، جوشکاری، قالی بافی، پرورش ماهیان سردآبی و گرمابی و آکواریومی برگزار شد.

در این دوره مرکز آموزش فنی و حرفه ای خواهران ساری با دو هزار و 82  شرکت کننده بیشترین و مرکز آموزش فنی و حرفه ای کیاسر با 17 نفر شرکت کننده کمترین آزمون دهنده را داشتند.

نتایج آزمون کتبی تا سه روز آینده اعلام می شود.

کد مطلب 1485998

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