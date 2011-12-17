مدیران موسسات قرآنی گلستان خواهان رفع مشکلات شدند

به گزارش خبرنگار مهر، فعالان حوزه موسسات قرآی گلستان عصر شنبه در نشست با مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی گلستان به بیان مشکلات پرداختند.

بردن فعالیتهای قرآنی به ادارات و فراگیر کردن آن، عدم وجود هماهنگی بین ادارات، عدم وجود مکان مناسب برای برگزاری فعالیتهای قرانی، مشکلات صدور مجوز و در پی ان استفاده از امکانات و تجهیرات از مسائل این موسان اعلام شد.

مسائل مالی، کم بودن حق الزحمه مربیان قرآنی، عدم حمایت از مربیان قرآنی، پرداختن به مسئله خانواده در موسسات ، حذف شبکه قرآن در پی بیشتر شدن ساعات برنامه های شبکه استانی گلستان از دیگر مشکلات اعلام شد.

پرداخت نشدن جوایز سالهای89 و حتی قبل تر به برگزیدگان نیز از دیگر مسائل عنوان شده است.