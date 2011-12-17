تیم ایران قهرمان مسابقات پارازورخانهای آسیا شد

به گزارش خبرنگار مهر از دوشنبه تاجیکستان، تیم ایران امروز شنبه با کسب دو مدال طلا در ماده میل گیری در کلاسهای نشسته و ایستاده به عنوان قهرمانی رسید.

شهاب الدین بصام تبار با کسب 815 امتیاز به مدال طلای کلاس نشسته میل گیری دست پیدا کرد، "وینود تاکور" از هند با 362 امتیاز نقره گرفت و اسدالله از پاکستان با 294 امتیاز مدال برنز را از آن خود کرد.

در کلاس ایستاده ارسلان امینی با 755 امتیاز صاحب گردن آویز طلا شد، "علی عبید" از پاکستان با 312 امتیاز مدال نقره گرفت و "سعید مراد نظامف" از تاجیکستان "الف" با 146 امتیاز به مدال برنز رسید.

ارسلان امینی صبح امروز در ماده کباده به مدال طلا دست پیدا کرده و شهاب الدین بصام تبار نیز در کلاس نشسته این ماده صاحب ماده نقره شده بود.

با این حساب تیم ایران با سه مدال طلا و یک نقره و کسب 39 امتیاز به مقام قهرمانی نخستین دوره رقابتهای پارازوخانه‌ای آسیا دست یافت.

پاکستان با 33 امتیاز در جایگاه دوم قرار گرفت و تاجیکستان و هند به ترتیب با 31 و 19 امتیاز ردههای سوم و چهارم را به خود اختصاص دادند.