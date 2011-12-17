رقابت مدعیان صعود به لیگ برتر والیبال نشسته در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های حاضر در گروه دوم رقابت‌های مرحله مقدماتی لیگ دسته اول والیبال نشسته باشگاه‌های کشور تیم‌های هیئت قم، هیئت سمنان، هیئت خوزستان، هیئت گیلان و هیئت مازندران هستند که از امروز شنبه به مدت سه روز به میزبانی تیم هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین استان قم برای صعود به مرحله بعد با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.



در واقع دو تیم به نمایندگی از هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان قم در مسابقات فصل جدید لیگ دسته اول والیبال نشسته باشگاه های کشور شرکت می‌کنند که یکی از آنها تیم جانبازان قم است که در حال حاضر با حریفان خود در خارج از قم مشغول رقابت است و دیگری تیم هیئت ورزش‌های جانبازان و معلولین قم است که میزبان رقابت‌های گروه دوم است.



والیبالیست های جانباز و معلول قم میزبانی رقابت‌های گروه دوم از مرحله مقدماتی پیکارهای لیگ دسته اول کشور را بر عهده دارند و این مسابقات از صبح امروز با برگزاری دیدار افتتاحیه بین خوزستان و سمنان در سالن شهید محمود رضائیان قم آغاز شده است، ضمن اینکه بعد از این دیدار تیم‌های مازندران و گیلان برابر یکدیگر صف آرایی می‌کنند.



در این بین دو تیم به نمایندگی از هیئت ورزش های جانبازان و معلولین استان قم در مسابقات لیگ دسته اول والیبال نشسته باشگاه های کشور حضور می یابند که یکی از آنها تیم جانبازان و دیگری تیم هیئت ورزش های جانبازان و معلولین قم است.



این در حالی است که با قرعه کشی مسابقات فصل جدید لیگ دسته اول والیبال نشسته باشگاه های کشور حریفان نمایندگان قم در این رقابت ها مشخص شدند و نمایندگان قم در تلاش برای صعود به پیکارهای لیگ برتر با حریفان خود مسابقه خواهند داد.



در شرایطی که 26 تیم در مسابقات لیگ دسته اول والیبال نشسته جانبازان و معلولین باشگاه های کشور حضور دارند، دو تیم از قم در کنار تیم های شرکت کننده در این دوره از رقابت های برای کسب سهمیه صعود به سوپر لیگ والیبال نشسته کشور تلاش می کنند.



از سوی دیگر نگاهی به نحوه برگزاری این دوره از پیکارها نشان می دهد که تیم های حاضر در لیگ دسته اول والیبال نشسته کشور باید دیدارهای مقدماتی را به شکل دوره ای برگزار کنند تا چهره تیم های صعود کننده به مرحله بعد شناخته شود.



همچنین تیم های شرکت کننده در رقابت های امسال لیگ دسته اول والیبال نشسته جانبازان و معلولین باشگاه های کشور در قالب پنج گروه بازی های مرحله گروهی را برگزار می کنند تا تیم های برتر به مرحله بعد و در نهایت صعود کنندگان به لیگ برتر مشخص شوند.



در گروه بندی صورت گرفته، تیم والیبال نشسته جانبازان قم در گروه سوم ای با تیم های هیئت مرکزی، آرداق قزوین، هیئت کرمان، جانبازان فارس و هیئت جانبازان و معلولین چالوس برای صعود رقابت می کند، ضمن اینکه در گروه نخست این مسابقات تیم های والیبال نشسته جانبازان و معلولین هیئت خراسان شمالی، هیئت یزد، هیئت هشترود، هیئت بابل و هیئت اردبیل حضور دارند.



تیم های حاضر در گروه دوم رقابت های مرحله مقدماتی لیگ دسته اول والیبال نشسته باشگاه های کشور تیم‌های هیئت قم، هیئت سمنان، هیئت اهواز، هیئت گیلان و هیئت مازندران هستند، ضمن اینکه در گروه چهارم مرحله مقدماتی لیگ دسته اول والیبال نشسته مردان کشور تیم های هیئت همدان، هیئت آق قلا، شهرداری تبریز، هیئت دزفول و گروه بهداشتی فیروز الوند قزوین به رقابت می پردازند و در گروه پنجم مرحله تیم های محلات، خراسان جنوبی، البرز، مخابرات خراسان رضوی و هیئت بهشهر حضور دارند.

