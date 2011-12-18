  1. استانها
  2. زنجان
۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۱۰:۵۹

رستمی:

نمایشگاه عکس "تعزیه ارمغانخانه" در زنجان برگزار شد

زنجان - خبرگزاری مهر: رئیس هیئت امنای تکیه ارمغانخانه گفت: اولین نمایشگاه عکس "تعزیه ارمغانخانه"در فرهنگسرای امام خمینی(ره) برگزار شد.

سیروس رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این نمایشگاه 50 اثر در ابعاد 50 در 70 سانتیمتر از 15 عکاس در معرض دید علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: این نمایشگاه در 26 آذرماه تا 4 دی ماه در گالری هنر فرهنگ‌سرای امام خمینی(ره) ادامه خواهد داشت و علاوه بر این از 24 دی تا 4 بهمن نیز در نگارخانه مولانا عاصم زنجانی برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت امنای تکیه ارمغانخانه با بیان اینکه فراخوان ارسال اثر توسط عکاسان به این نمایشگاه پیش از ماه محرم منتشر شد، افزود: در این نمایشگاه علاوه برعکس‌هایی که امسال از تعزیه ارمغانخانه تهیه شده است، مجموعه‌ای از عکس‌های برگزیده سال‌های گذشته نیز به نمایش درآمده است.
 
وی افزود: زین‌العابدین نصیری، محمود نظرعلیان، مهدی خدایی و حمیدرضا بازرگانی داوری آثار ارسال شده برای حضور در اولین نمایشگاه عکس تعزیه ارمغانخانه را برعهده داشتند.
 
رستمی ادامه داد: هدف از برگزاری این نمایشگاه شناساندن بیشتر تکیه ارمغانخانه و ترغیب عکاسان به انعکاس تصویری این رویداد است.
