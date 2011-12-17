70 درصد اشتغال استان زنجان محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، فضائل مقدسی ظهر شنبه در کارگروه اشتغال استان زنجان در خصوص میزان تحقق اشتغال در بخش‌های مختلف استان با یادآوری اینکه مسکن و شهرسازی با 93 درصد توانسته است بیشترین تحقق اشتغال را در این زمینه به خود اختصاص دهد، افزود: بازرگانی با 72 درصد، صنعت و معدن با 70 درصد، صنایع‌دستی با 41 درصد و کشاورزی با 10 درصد، رتبه‌های بعدی میزان تحقق اشتغال استان در 9 ماهه امسال را در اختیار دارند.

وی با تأکید بر اینکه در این رابطه، شهرستان ابهر با 76 درصد توانسته است بیشترین میزان تحقق اشتغال متعهد شده استان در سال‌جاری را به خود اختصاص دهد، ادامه داد: در همین رابطه خدابنده با 75 درصد، زنجان با 72 درصد، خرم‌دره با 70 درصد، ماه‌نشان با 62 درصد، ایجرود با 60 درصد و طارم نیز با 51 درصد در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.

مقدسی با اشاره به اینکه مدیران دستگاه‌های اجرایی استان باید ترتیبی اتخاذ کنند که آمار ثبت شده در سامانه مربوطه از همه لحاظ دقیق باشد، یادآور شد: در همین راستا کمیته راستی‌آزمایی به‌زودی شروع به فعالیت خواهد کرد که امیدواریم قبل از تحقق این موضوع نسبت به سنجش دقیق آمار ثبت شده در سامانه اقدامات لازم صورت گیرد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه‌اجتماعی با اشاره به برخی مشکلات موجود در مشاغل کسب و کار خرد افزود: رویه متفاوت بانکهای عامل در اخذ تضمین، عدم پرداخت تسهیلات به افرادی که نسبت به تسویه بدهی خود اقدام نموده‌اند، درخواست سند شهری برای طرح‌های کسب و کار خرد در منطقه خدابنده و تقسیط بازپرداخت تسهیلات طرح‌های کشاورزی و دامداری به صورت ماهیانه، از جمله مشکلات موجود در این زمینه به‌شمار می‌رود.