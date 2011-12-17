مراسم تحلیف اعضای جدید هیئت منصفه مطبوعات فارس برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل دادگستری فارس در این مراسم گفت: مردم در جامعه دارای حقوقی متعددی هستند که برخی از آن از حقوق اساسی جامعه است که همواره باید از تعرض اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله حکومت ها مصون باشد.

ذبیح الله خداییان افزود: این حقوق که به لحاظ اهمیت در تمام کشورها در قانون اساسی آمده است باید از هرگونه تعرض مصون بماند.

رئیس شورای قضایی فارس در ادامه با ذکر این مطلب که از جمله این حقوق اساسی حق آزادی نشریات و مطبوعات و آزادی بیان است، تصریح کرد: در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی نیز در اصل 24 مقرر شده که نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل مبانی اسلام و حقوق عمومی مردم باشند.

خدائیان افزود:آزادی مطبوعات ونشریات در بیان مطالب حکایت از آزادی در جامعه دارد اما این آزادی مطلق نیست بلکه باید در چارچوب قانون باشد.

وی اظهار داشت : مطبوعات و رسانه ها از قدرت ذاتی بالایی برخوردارند در نتیجه اگر در اختیار افراد صالح قرار گیرد زمینه تعالی فرهنگ عمومی و حفاظت و نظارت از حقوق مردم فراهم می شود.

وی با اشاره به جنگ نرم استکبار جهانی علیه کشورهای مستقل، تصریح کرد: مطبوعات و رسانه های مستقل که در اختیار افراد صالح هستند می توانند توطئه دشمنان را خنثی کنند.

رئیس شورای قضایی فارس در ادامه با اشاره به لطمات جبران ناپذیر حضور افراد ناصالح در بطن رسانه ها و مطبوعات گفت: حضور افراد ناصالح در مطبوعات علاوه بر زیان به اخلاق عمومی و فرهنگ جامعه می تواند به عنوان ابزاری در دست دشمن قرار گیرد و چه بسا با انتشار مطالبی خارج از چارچوب قانون موجبات ناامنی در جامعه را فراهم کنند.

خدائیان از جمله این موارد را دامن زدن به اختلافات قومی و قبیله ای، اهانت به مقدسات مردم و شخصیتهای مذهبی و مورد احترام مردم و مسئولان مملکتی عنوان کرد و افزود: به لحاظ همین ماهیت دوگانه ای که مطبوعات دارند لازم است مقرراتی دقیق و حساب شده در راستای نظارت بر آنان تدوین شود، که به همین لحاظ خبرگان قانون اساسی با برخورداری از سرچشمه های غنی تفکر اسلامی رسیدگی به جرائم مطبوعاتی را با حضور هیأت منصفه در اصل 168 قانون اساسی پیش بینی کرده اند.

رئیس کل دادگستری فارس در ادامه مراسم تحلیف اعضای هیئت منصفه مطبوعات یادآور شد: حضور هیئت منصفه مطبوعات به عنوان یک نهاد مردمی و قضایی که متشکل از نمایندگان اقشار مختلف جامعه است دارای محاسنی است که از جمله آن حمایت از مطبوعات و رسانه ها در راستای پیشگیری از اتخاذ روش های سخت گیرانه حکومت ها در برخورد با جرائم مطبوعاتی است.

وی تأکید کرد: حضور هیئت منصفه مطبوعات به عنوان نماینده افکار عمومی مانع از مجازاتهای سخت است و انعطاف پذیری دستگاه قضایی در برخورد با مطبوعات را افزایش می دهد.

خدائیان افزود: چون احکام با حضور هیئت منصفه به عنوان نماینده افکار عمومی صادر می شود، زمینه پذیرش عمومی بیشتری دارد.

وی در ادامه با برشمردن ویژگی ها و شرایط اعضای هیئت منصفه مطبوعات و بیان شرایط قانونی حضور افراد در محاکم ، خواستار رعایت استقلال آراء، امانت داری، پرهیز از تاثیر گرایش های شخصی و گروهی و حضور منظم در جلسات دادگاه شد.

در این مراسم اعضای هیئت منصفه جدید مطبوعات استان فارس پس از ادای سوگند در برابر قرآن مجید با دریافت احکام خود به صورت رسمی مدت دو سال به عضویت هیئت منصفه مطبوعات درآمدند.

محمد هادی ایمانیه و سید جواد رضوی پور برای دومین دوره متوالی و فضل اله فروغی، علی زحمتکش، محمدجواد سلمان پور، شهرام درویش، سید محمدعلی طباطبایی، محمد فرخ زاده ، محمدحسین روزیطلب، سید ابوالحسن حقایقی، مجید فروردین و محمد خلیل ترابی و نگار رحیمی راد برای اولین دوره در هیئت منصفه مطبوعات عضویت دارند.