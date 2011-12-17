خاموشی چراغ قدیمی ترین تکیه گرگان/ تپه تاریخی گرگان متروکه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا چراغعلی در ادامه با اشاره به اینکه خاموشی چراغ تکیه و عدم فعالیت آن موجب شد که دستجات عزادارای در این محله قدیمی گرگان حضور پیدا نکنند، افزود: به منظور رفع مشکلات تکیه این محله طی برگزاری نشست مشترکی با مسئولان و متولیان مربوطه پیگیری این موضوع را در دستور کار قرار خواهیم داد.

این عضو شورای اسلامی شهر گرگان همچنین با تاکید بر بازسازی و احیای بافت قدیم نعلبندان، اظهار داشت: شهرداری از محل عوارض مردم در چند سال گذشته نسبت به سنگ فرش کردن این محله اقدامات مطلوبی انجام داد که انتظار می رفت میراث فرهنگی استان اتمام این پروژه را پیگیری کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شورای اسلامی شهر گرگان در ادامه با تاکید بر ضرورت سنگ فرش کردن بدنه و جداره نعلبندان از شهرداری گرگان خواست با همکاری سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان این موضوع را در دستور کار خود قرار دهند.

چراغعلی در ادامه نشست این کمیسیون با اشاره به اقدام ارزنده شهرداری در پاکسازی و احیای تپه تاریخی قلعه خندان گرگان عنوان کرد: تپه قلعه خندان یکی از قدیمی ترین تپه های تاریخی گرگان و از آثار تاریخی و ارزشمند شهر است که متاسفانه به دلیل عدم توجه کافی مسئولان مربوطه به محلی متروکه برای تجمع و مصرف آزادانه مواد مخدر تبدیل شده بود.

وی اقدام شهرداری را در احیای تپه تاریخی قلعه خندان و تملک خانه ها و آلونکهای اطراف آن بسیار ارزشمند دانست و یادآور شد: در بهار 1391 نشست تخصصی با مشارکت شهرداری، میراث فرهنگی استان و سازمان نظام مهندسی در خصوص تپه تاریخی قلعه خندان برگزار خواهد شد.