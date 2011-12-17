خدمات پشتیبانی به کوچندگان استان البرز ارائه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارائه خدمات پشتیبانی به کوچندگان استان البرز در راستای افزایش رفاه این افراد انجام خواهد شد و امور عشایری جهاد کشاورزی البرز در این زمینه کمک می کند.

در این راستا در سال جاری با اعتباری بالغ بر دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال،تعداد27پروژه در مناطق عشایری استان اجرا خواهد شد.

این پروژه ها شامل مواردی از قبیل نگهداری راه68 کیلومتر، آبرسانی سیار127خانوار(634 نوبت) و احداث حمام ضد کنه دامی دو مورد است.

تامین آب شرب (بهسازی چشمه چهار دهنه، لوله کشی و خط انتقال سه هزار متر، احداث منابع بتونی دو مورد و احداث آبشخور دامی دو مورد، از دیگر موارد در این زمینه است.

سرویسهای بهداشتی شش دستگاه، توزیع سوخت فسیلی ( پنج هزار و 250 عدد سیلندر گازمایع) و سامانه های خورشیدی(فانوس خورشیدی139دستگاه، چراغ معابر خورشیدی هفت دستگاه وحمام خورشیدی دو دستگاه)، دیگر موارد در این زمینه است.

طبق اعلام جهاد کشاورزی استان البرز، میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه های مذکور تاکنون40درصد بوده است.

همچنین علاوه بر اعتبار فوق، مبلغ سه میلیارد ریال نیز در قالب اعتبارات مدیریت بحران برای عشایر استان البرز اختصاص داده شده است .

طبق برنامه ریزی صورت گرفته، این اعتبار برای اجرای17 پروژه در نظر گرفته شده است.