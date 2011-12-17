اعضای نظام مهندسی ساختمان بیمه تامین اجتماعی می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، گودرز بهادری افزود: براساس بخشنامه جدید این سازمان آن دسته از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که دارای پروانه اشتغال به کار از وزرات راه و شهرسازی هستند و زیرپوشش مقررات حمایتی خاص دیگری قرار ندارند، می توانند با معرفی از سازمان نظام مهندسی ساختمان از حمایت ها و خدمات تامین اجتماعی بهره مند شوند.

وی بیان کرد: سن مشمولان این بخشنامه در هنگام ثبت معرفی نامه در واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی نباید از 50 سال بیشتر باشد.

مدیرکل تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد اظهار داشت: نرخ بیمه این افراد بر اساس ماده 28 قانون تامین اجتماعی معادل 27 درصد حقوق مبنا اعلام شده است.

وی عنوان کرد: بیمه شدگان نظام مهندسی ساختمان از همه حمایتهای قانون تامین اجتماعی به جز بیمه بیکاری، غرامت دستمزد ایام بیکاری و بارداری بهره مند می شوند.