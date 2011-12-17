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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۷

چراجی در گفتگو با مهر:

قاچاق فرآورده‌ های نفتی در گیلان 80 درصد کاهش یافت

قاچاق فرآورده‌ های نفتی در گیلان 80 درصد کاهش یافت

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت پخش فرآورده ‌های نفتی گیلان از کاهش 80 درصدی قاچاق فرآورده‌ های نفتی طی هشت ماه گذشته در استان خبر داد.

 فردین چراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی هشت ماه نخست امسال در مجموع 45 هزار و 817 لیتر انواع فرآورده های نفتی از مجاری عرضه و مصرف کنندگان عمده خارج از شبکه و غیرمجاز در استان کشف و ضبط شده است.

وی اظهارداشت: این مقدار فرآورده های نفتی کشف شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 80 درصد کاهش داشته است.
 
مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌ های نفتی گیلان گفت: بیشترین میزان کاهش قاچاق فرآورده‌ ها مربوط به نفت ‌گاز است که از مجموع 45 هزار و 817 لیتر فرآورده های مکشوفه، 36 هزار و 560 لیتر مربوط به نفت ‌گاز است.
 
وی افزود: هشت هزار لیتر نیز مربوط به نفت سفید و هزار و 757 لیتر مربوط به بنزین است.
 
چراجی ادامه داد: با وجود کاهش مشهود کشف فرآورده های نفت ‌گاز از شبکه غیرمجاز، نفت سفید و بنزین به ترتیب با افزایش دوهزار و 600 و 960 لیتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.
کد مطلب 1486012

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