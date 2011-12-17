قاچاق فرآورده‌ های نفتی در گیلان 80 درصد کاهش یافت

فردین چراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی هشت ماه نخست امسال در مجموع 45 هزار و 817 لیتر انواع فرآورده های نفتی از مجاری عرضه و مصرف کنندگان عمده خارج از شبکه و غیرمجاز در استان کشف و ضبط شده است.

وی اظهارداشت: این مقدار فرآورده های نفتی کشف شده در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 80 درصد کاهش داشته است.

مدیرعامل شرکت پخش فرآورده‌ های نفتی گیلان گفت: بیشترین میزان کاهش قاچاق فرآورده‌ ها مربوط به نفت ‌گاز است که از مجموع 45 هزار و 817 لیتر فرآورده های مکشوفه، 36 هزار و 560 لیتر مربوط به نفت ‌گاز است.

وی افزود: هشت هزار لیتر نیز مربوط به نفت سفید و هزار و 757 لیتر مربوط به بنزین است.

چراجی ادامه داد: با وجود کاهش مشهود کشف فرآورده های نفت ‌گاز از شبکه غیرمجاز، نفت سفید و بنزین به ترتیب با افزایش دوهزار و 600 و 960 لیتری نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه بوده است.