نمایشگاه عکس بصیرت و میثاق با ولایت در شهرستان کنگاور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مراد امانی، از برگزاری نمایشگاه عکس و همایش بصیرت و میثاق با ولایت در این شهرستان خبر داد و گفت: ولایت فقیه فصل مشترک ملت ایران است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کنگاور تاکید کرد: همزمان با نهم دی ماه همایش بصیرت و میثاق با ولایت در محل مسجد فاطمیه واقع در میدان بسیج این شهرستان برگزار می شود.

امانی تصریح کرد: همزمان با این همایش، نمایشگاه عکس با عنوان حماسه نهم دی ماه از صبح روز جمعه نهم دی برگزار می شود.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کنگاور در پایان گفت: این همایش و نمایشگاه با هدف تجلی و بصیرت و ولایت مداری و پایبندی ملت ایران به اصول اصلی انقلاب اسلامی و ضرورت اعلام پیام حرکت ملت ایران در خط رهبری و ولایت و صیانت و پاسداری از آرمانهای امام راحل ( ره ) و رهبر معظم انقلاب اسلامی برگزار خواهد شد.