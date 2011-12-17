هفت خانه فرهنگ در گرگان فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسین خانی عصر شنبه در تشریح فعالیت خانه های فرهنگ تحت پوشش این سازمان افزود: خانه فرهنگ پرسش، خانه فرهنگسرای خانواده، خانه فرهنگ خورشید، خانه فرهنگ غدیر، خانه فرهنگ قرآن، خانه فرهنگ جوان و خانه فرهنگ فناوری اطلاعات از جمله خانه های فرهنگ تحت پوشش این سازمان است.

وی هدف از تشکیل خانه های فرهنگ را تلاش برای ارتقاء و اعتلای فرهنگ عمومی مردم شهر گرگان دانست.

حسین خانی افزود: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان با تشکیل خانه های فرهنگ، نهادهای فرهنگی مردمی را ساماندهی و تحت حمایت های سازمانی خود درآورده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در پایان با تاکید بر ضرورت گسترش فعالیت خانه های فرهنگ اظهار داشت: خانه های فرهنگ باید به سمتی بروند که تمام نیازهای شهروندی شهروندان را پاسخگو باشند.