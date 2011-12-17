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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۵۰

حسین خانی:

هفت خانه فرهنگ در گرگان فعالیت دارد

هفت خانه فرهنگ در گرگان فعالیت دارد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان گفت: هفت خانه فرهنگ در سطح شهر فعالیت دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسین خانی عصر شنبه در تشریح فعالیت خانه های فرهنگ تحت پوشش این سازمان افزود: خانه فرهنگ پرسش، خانه فرهنگسرای خانواده، خانه فرهنگ خورشید، خانه فرهنگ غدیر، خانه فرهنگ قرآن، خانه فرهنگ جوان و خانه فرهنگ فناوری اطلاعات  از جمله خانه های فرهنگ تحت پوشش این سازمان است.

وی هدف از تشکیل خانه های فرهنگ را تلاش برای ارتقاء و اعتلای فرهنگ عمومی مردم شهر گرگان دانست.

حسین خانی  افزود: سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان با تشکیل خانه های فرهنگ، نهادهای فرهنگی مردمی را ساماندهی و تحت حمایت های سازمانی خود درآورده است.

مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان در پایان با تاکید بر ضرورت گسترش فعالیت خانه های فرهنگ اظهار داشت: خانه های فرهنگ باید به سمتی بروند که تمام نیازهای شهروندی شهروندان را پاسخگو باشند.

کد مطلب 1486015

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