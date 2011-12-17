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۲۶ آذر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۸

موسی پور:

هوشمند کردن بلیت اتوبوس در قم گام مهمی در تحقق دولت الکترونیک است

هوشمند کردن بلیت اتوبوس در قم گام مهمی در تحقق دولت الکترونیک است

قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم گفت: برای تحقق دولت الکترونیک باید گام‌های سریع و گسترده‌ای برداشته شود و هوشمند کردن بلیت اتوبوس‌های قم توسط شهرداری قم از جمله اقداماتی است که در این زمینه برداشته شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور ظهر شنبه در مراسم افتتاح طرح کارت بلیت هوشمند در ناوگان اتوبوسرانی شهر قم که با حضور جمعی از مسئولان در محل ایستگاه حرم به پردیسان برگزارشد اظهار داشت: پروژه الکترونیکی کردن سیستم حمل و نقل شهری که امروز به همت سازمان حمل و نقل شهرداری قم افتتاح شد اقدام بسیار ارزشمندی است.

وی همچنین بر تسریع حرکت به سمت هوشمند سازی امور حمل ونقل تاکید کرد.

استاندار قم ادامه داد: اکنون یک خط حمل و نقل شهری به سیتم هوشمند کارت بلیت اتوبوس مجهز و به بهره برداری رسید که بنا بر قول‌هایی که شهرداری داده تمام خطوط حمل ونقل شهری تا پایان بهمن‌ماه به این سیتم مجهز می‌شوند.

موسی‌پور هوشمند کردن بلیت‌‌های اتوبوس را اقدامی مناسب برای رفاه حال همشهریان دانست و اظهار داشت: با اجرایی شدن این طرح  در وقت مردم صرفه جویی و از سایر مشکلاتی که ناشی از ارائه پول نقد به سرویس‌های حمل‌ و نقل شهری است جلوگیری می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به آماده سازی دستگاه TBM برای حفاری تونل جهت آمادگی ساخت ایستگاه مترو اشاره کرد و گفت: امروز شاهد تحرکی در شهرداری و حوزه حمل و نقل شهر و ترافیک شهری هستیم که می‌تواند به سامان دهی شهری کمک شایانی بکند.

کد مطلب 1486016

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