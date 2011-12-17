حماسه 9 دی تیر خلاصی به فتنه گران بود

به گزارش خبرنگار مهر، حسین کاشانی پور بعد از ظهر شنبه در نشست مدیران استان در خصوص تبیین وی‍ژه برنامه های 9 دی ماه استان البرز که در سالن شهید رجایی استانداری برگزار شد، اظهار داشت: حماسه دی ماه تیر خلاصی به فتنه گران علیه نظام جمهوری اسلامی بود.

وی با اشاره به دیدار شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب این نهاد را با سابقه و کهن عنوان کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز با بیان اینکه هیچ استانی همانند البرز بر فضای تهران اثر گذار نیست، اضافه کرد: باید جنبه های مثبت را افزایش و جنبه های منفی اجتماعی را کنترل و کاهش دهیم.

کاشانی پور ادامه داد: باید زمینه و بستر حضور مردم در برنامه های 9 دی ماه سال جاری فراهم شود و کار اصلی این برنامه ها را مردم باید انجام دهند.

اجرای ویژه برنامه 9 دی در پنج مسجد محوری البرز

وی گفت: همایش ها و ویژه برنامه های 9 دی ماه سال جاری از هشتم دی ماه پیگیری خواهد شد و همچنین در روز9 دی ماه در پنج مسجد محوری البرز ویژه برنامه های خاصی در نظر گرفته شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز اظهار داشت: ستاد ویژه برنامه های 9 دی ماه سال جاری در شورای هماهنگی تبلیغات استان شکل گرفته است.