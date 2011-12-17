مصوبات جدید فرمانداری در نحوه پرداخت وام

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه تشریح عملکرد بانکهای عامل در اعطا وام فرمانداری به متقاضیان از محل اعتبارات ریاست جمهوری که بعد از ظهر شنبه و با حضور فرماندار کرج و روسای بانکهای عامل برگزار شد، به دلیل گزارشهای رسیده حاکی از تخلفات شعب برخی از بانکهای عامل در مطالبه مدارک، مصوبات جدیدی به دیگر مصوبات این امر اضافه و برای اجرا به مدیران و مسئولان بانکهای عامل ابلاغ شد.

مهدی ایران نژاد، در این جلسه با اشاره به تخلف یکی از شعب بانکهای عامل در گرفتن گواهی کسر از حقوق و اسناد و مدارک اموال و با سند مالکیت واحد مسکونی از متقاضیان وام، مصوب کرد، هیچ بانکی نباید به غیر از فرم درخواست وام، مدارک مشخصات فرد و یک ضامن معتبر، اسناد و مدارک دیگری را از متقاضی وام معرفی شده توسط فرمانداری، مطالبه کند.

وی همچنین، در خصوص تخلفات شعب بانکها، مصوب کرد: هرگونه تخلف و یا کوتاهی در اعطا وام از طریق فرمانداری به سرپرستی بانکهای عامل ابلاغ شده و مدیران و مسئولان بانکها موظف به برخورد و رفع تخلف صورت گرفته می باشند.

فرماندار کرج در خصوص شکایت رسیده در مورد زمان طولانی در روند استعلام بانکی برای عدم بدهی معوقه متقاضی وام، تصریح کرد: زمان لازم برای استعلام حداکثر یک هفته بوده و گزارشهای مبتنی بر زمان یک ماهه و بعضا بیش از آن تخلف بوده که باید در این امر توجه و نظارت بیشتری از طرف مدیران بانکها صورت گیرد.

ایران نژاد، همچنین در این جلسه مصوب کرد: چنانچه از تاریخ معرفی فرد جهت اخذ وام به بانک مربوطه، دو ماه گذشته باشد و فرد به هر دلیلی مراجعه نکرده یا اقدام به تکمیل پرونده ننموده باشد، وام او کان لم یکن تلقی شده و فرد دیگری جهت اخذ وام جایگزین خواهد شد.