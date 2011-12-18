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۲۷ آذر ۱۳۹۰، ۹:۲۱

حجت الاسلام آفتابی:

تجلیل از عالمان ربانی کاملترین مسیرهای ترویج فرهنگ اسلام است

تجلیل از عالمان ربانی کاملترین مسیرهای ترویج فرهنگ اسلام است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: همایش تجلیل از عالمان ربانی یکی از بهترین و کامل ترین مسیرهای ترویج فرهنگ اسلام در جهان امروزی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد آفتابی‌ گفت: معرفی شخصیت، بینش، نگرش و شیوه زندگی عالمان یکی از ضرورت های زندگی کنونی ما محسوب می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر تجلیل و تکریم از مقام عالمان،‌ تصریح کرد: باید همگان بدانند که علما چه جایگاهی دارند و چه نقشی را در جامعه داشته اند و البته این نقش باید مورد تکریم قرار گیرد.

وی همایش عالمان ربانی را یکی از بهترین و کامل ترین مسیرهای ترویج فرهنگ اسلام در جهان عنوان کرد و افزود: امیدوارم این همایش بتواند ناب ترین مسیر ترویج افکار متعالی تشیع را تکمیل کند.

حجت الاسلام آفتابی، با اشاره اینکه هریک از این عالمان نقش مهمی در ارتقای مقام علمی و توسعه فرهنگی استان و کشورمان داشته اند، تاکید کرد: وجود انسان های متعهد و دلسوز محرک خوبی برای حرکت رو به جلوی جوامع اسلامی است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: معرفی مفاخر و رجال فرهنگی و هنری علمی کشور مهم است و باید به خوبی انجام بگیرد و برای این منظور نیز زیرساخت‌هایی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعریف شده است.

وی در پایان افزود: ما به معرفی مفاخر و اشخاص برجسته کشور نیاز داریم و من معتقدم گذشته و حال و آینده متصل به هم هستند و در واقع هویت فعلی ما مدیون عالمان،‌ مفاخر و مشاهیر کشور است که خوشبختانه در کرمانشاه نیز با وجود عالمانی همچون آیت الله نجومی، آیت الله حاج اخوند و بهاالدین عراقی این مسیر طی شده است.

کد مطلب 1486019

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