برون سپاری خدمات شهرداری موجب چابک سازی مجموعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله قلیش لی عصر شنبه در حاشیه جلسه دفتر تحقیق و پژوهش شورای، از برگزاری نخستین نشست تخصصی هم اندیشی و کارگروهی برون سپاری خدمات شهرداریها در گرگان خبر داد.

وی اظهار داشت: شهرداری گرگان در نظر دارد در راستای تحقق اهداف آموزش های اثر بخش اولین نشست تخصصی هم اندیشی برون سپاری خدمات شهرداری ها را به منظور بررسی و شناخت فرصت ها و تهدیدهای این موضوع در دی ماه جاری برگزار کند.

وی گفت: در این نشست تخصصی همچنین نتایج برون سپاری انجام شده در حوزه های مختلف شهرداری اعم از خدمات شهری، فضای سبز و اداری مالی با حضور کارشناسان حوزه ها و پیمانکاران شهرداری بررسی خواهد شد.

رئیس دفتر تحقیق و پژوهش شورای اسلامی شهر گرگان در ادامه هدف از برگزاری این نشست تخصصی را بررسی وضعیت فعلی ساختارها و فرایندهای خصوصی سازی در شهرداری و آسیب شناسی مقدماتی آنها برای ارایه برنامه عملیاتی مناسب در این خصوص دانست.

وی تصریح کرد: شهرداری ها اگرچه طبق قانون جزو نهادهای عمومی غیر دولتی طبقه بندی می شوند و مشمول مقررات عام اصل 44 نیست، ولی دلایل اقتصادی متعددی وجود دارد که ضرورت واگذاری بخش هایی از فعالیت های شهرداری ها را به بخش خصوصی مورد تأکید قرار می دهد که این دلایل از یک سو ریشه در شرایط عمومی ترجیح بخش خصوصی دارند و از سوی دیگر ناشی از مقتضیات خاص حوزه فعالیت مدیریت شهری است.