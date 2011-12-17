همایش آشنایی با مشاغل ویژه مددجویان کمیته امداد کرج برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کمیته امداد شهرستان کرج با اعلام خبر فوق افزود: این همایش با هدف آشنایی مددجویان تحت حمایت کمیته امداد با مشاغل و ایجاد انگیزه برای کسب و کار با دعوت از هشتصد مددجو تحت حمایت برگزار شد.

سیدرضا شوبیری ادامه داد: برگزاری همایش یک روزه آشنایی با فرصتهای کسب و کار در راستای تحقق اهداف مربوط به اشتغال برگزار شده است.

وی از آموزشهای فنی و حرفه ای خبر داد و گفت: ارائه آموزشهای فنی و حرفه ای کمیته امداد به صورت جدی آغاز شده که در این راستا وامهای خودکفایی اعطا می شود.

مدیر کمیته امداد شهرستان کرج اضافه کرد: این وامها برای انجام طرحهایی در گروههای کشاورزی، دامپروری، صنایع دستی، خدماتی و تولیدی اعطا می شود.

570 پرونده تکمیل و وام اشتغال پرداخت شده است

این مسئول عنوان کرد: از ابتدای سال جاری تعداد دو هزار و 508 پرونده وام اشتغال به بانکهای عامل معرفی شده اند که از این تعداد 570 پرونده تکمیل و وام اشتغال به آنها پرداخت شده است.

شوبیری اضافه کرد: پس از ایجاد فرصتهای شغلی و معرفی به بانک، بررسی های لازم انجام می شود تا مشخص شود افراد معرفی شده تسهیلات مربوطه را از بانکها دریافت کرده باشند.

مدیر کمیته امداد شهرستان کرج گفت: به دنبال این امر، پیگیری ها و سرکشی ها بعدی نیز انجام خواهد شد و سایر اقدامات صورت می گیرد.

سقف تسهیلات 20 میلیون تومان است

وی یادآور شد: سقف تسهیلات 20 میلیون تومان است که براساس طرح ارائه شده اعطا می شود ضمن اینکه بازدید از طرحهای اشتغالزایی صورت می گیرد.

شوبیری بیان کرد: در این راستا هر دو ماه یکبار ازطرحها بازدید انجام می شود که بر این اساس از ابتدای سال جاری تاکنون سه هزار و 269 بازدید انجام شده است.

در این همایش یک روزه 800 نفر از کارآموزان و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان کرج شامل اشتهارد، ماهدشت و مناطق سه گانه کرج شرکت داشتند.